情人節、春節即將到來！各大超商咖啡優惠開跑，7-11今起行動隨時取有經典可可、冰淇淋紅茶寄杯買2送2，明（11）日開始門市美式、拿鐵10元多一杯，春節期間還有APP濃萃美式、濃萃拿鐵買8送8；全家便利商店情人節2月13日限定，寄杯咖啡組合399元，最低下殺59折，隨買跨店取一日閃購，春節優惠日曆一次先收。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯熱精品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍 門市｜2月11日起至2月16日
◾ 特大杯美式3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾ 特大杯拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾ 鹿兒島濃焙茶拿鐵買2送2，5折（原價75元、特價38元）
📍 門市｜2月16日起至2月22日
◾ 大杯特選拿鐵第2杯10元，5.6折（原價80元、特價45元）
◾ 大杯特選美式第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾ 厚乳拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾ 卡布奇諾第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
📍 門市｜2月22日起至2月26日
◾ 特大杯濃萃美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾ 特大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾ 大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾ 大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
📍APP｜2月9日起至2月14日
◾好時經典可可買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾冰淇淋紅茶買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾ 大杯濃萃美式／濃萃拿鐵買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
◾ 大杯燕麥拿鐵買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
◾ 大杯卡布奇諾買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
◾ 香草焦糖瑪其朵／黃金榛果拿鐵買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
◾ 黑糖珍珠撞奶買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
📍門市｜2月4日至2月17日
◾香草焦糖風味瑪奇朵第二杯半價，7.5折（原價65元、特價49元）
◾黃金榛果太妃風味拿鐵第二杯半價，7.5折（原價90元、特價68元）
📍APP｜2月13日至2月22日
◾特大杯濃萃美式買8送8，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯濃萃拿鐵買8送8，5折（原價75元、特價38元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青買8送8，5折（原價60元、特價30元）
◾珍珠奶茶買8送8，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯美式34杯888元，5.8折（原價45元、特價27元）
◾大杯拿鐵23杯888元，5.8折（原價70元、特價39元）
◾黑糖珍珠撞奶25杯888元，5.9折（原價60元、特價36元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶任選36杯888元，5.5折（原價45元、特價25元）
◾中杯精品美式／中杯精品拿鐵任選15杯888元，6.6折（原價90元、特價60元）
優惠搭配每月5、15、25日，使用icash Pay綁定中國信託uniopen聯名卡線上支付OPENPOINT行動隨時取優惠組合，最高可享16%回饋。
🟡全家便利商店
📍APP｜2月13日限定
◾特大杯濃美式10杯399元，6.7折（原價60元、特價約40元）
◾特大杯特濃拿鐵 8杯399元，7.1折（原價70元、特價約50元）
◾私品茶40元飲品 17杯399元，5.9折（原價40元、特價約24元）
◾私品茶55元飲品 12杯399元，6.0折（原價55元、特價約34元）
◾私品茶65元飲品 10杯399元，6.1折（原價65元、特價約40元）
◾茶葉蛋40顆399元
📍APP｜2月14日至2月22日
◾大杯特濃美式25杯888元，6.5折（原價55元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵21杯888元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾中杯單品美式17杯888元，6.5折（原價80元、特價53元）
◾中杯單品拿鐵15杯888元，6.6折（原價90元、特價60元）
◾私品茶40元飲品37杯888元，6折（原價40元、特價24元）
◾私品茶55元飲品27杯888元，6折（原價55元、特價33元）
◾私品茶65元飲品23杯888元，5.9折（原價65元、特價39元）
◾大杯特濃美式310杯8888元，5.2折（原價55元、特價29元）
◾大杯特濃拿鐵263杯8888元，5.2折（原價65元、特價34元）
◾ 大杯單品美式 170杯 8888元，5.2折（原價100元、特價 53元）
◾ 大杯單品拿鐵 155杯 8888元，5.2折（原價110元、特價 58元）
◾私品茶40元飲品420杯8888元，5.3折（原價40元、特價22元）
◾私品茶55元飲品305杯8888元，5.3折（原價55元、特價30元）
◾私品茶65元飲品258杯8888元，5.3折（原價65元、特價35元）
（以上8888元組合，兌換期限長達至117年12月25日，購買再額外加贈8888點Fa點）
🟡萊爾富
📍門市｜1月21日至2月10日
◾中杯辻利抹茶歐蕾29元，4.8折（原價60元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾燕麥奶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾泰式奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜1月21日至2月20日
◾鴛鴦珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾泰式珍珠奶茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾檸檬焙烏龍冰茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶35元，4.4折（原價79元、特價35元）
◾辻利抹茶歐蕾29元，5折（原價60元、特價29元）
🟡美廉社
📍門市｜2月4日至3月3日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃鮮奶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍APP｜2月4日至3月3日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富
