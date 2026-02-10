明天就是 2026送神日！農曆 12 月 24 日（2 月 11 日）是眾神回天庭述職的日子，想要在赤兔馬年大發利市，這天的祭拜至關重要。命理專家小孟老師指出，只要準備好「5種水果」與甜食供品，就能讓灶神在天庭多言美事，為你補滿財庫。本文整理了送神日禁忌與清囤正確步驟，幫你避開雷區，旺翻一整年！
2026送神日怎麼拜？5種水果旺財運
小孟老師在臉書指出，2026送神日定於 2 月 11 日，當天是灶王爺帶領眾神回天庭報告的日子。想要更有誠意，送神日供品建議準備「5種水果」，象徵五路招財，並搭配甜粿、甜湯圓、紅龜粿等甜膩食物，讓灶王爺「吃甜甜」後在天庭多說好話。此外，三牲、酒或水三杯、香燭與花也是必備，金紙則需備好壽金、刈金與甲馬（或稱甲馬金、神甲馬）。
命理師警告！送神日禁忌千萬別碰
想要馬年運勢平穩，必須留意 送神日禁忌。小孟老師提醒，祭拜前兩天嚴禁吵架，以免灶神帶著負面情緒回天庭；祭拜時間則愈早愈好，最佳時機為 2 月 10 日深夜 23 點至 2 月 11 日凌晨 1 點，或是 11 日清晨 5 點至 7 點。此外，祭拜完畢前不可直接用水清洗佛像，也不宜有負面情緒，否則恐導致家運不順、爛運纏身一整年。
清囤神招必學！香灰千萬不能直接倒
送完神後，緊接著是「清囤」重頭戲。小孟老師直言，清囤順序應為：神像、神明香爐、祖先牌位、祖先香爐、佛桌。清理香爐時有大忌：香灰不可直接倒出來！ 這象徵將好運倒光。正確做法是用全新湯匙將香灰舀起，經過濾網篩掉硬塊後再放回爐內，最後將表面抹平，象徵平安圓滿，這才是正確的2026送神日開運法。
2026接神日攻略：迎回好運財氣爆棚
俗話說「送神早，接神晚」，完成送神儀式後，也要記下農曆年初四（2 月 21 日）的接神時間。建議選在中午 12:00 至 17:00 之間，準備好三牲四果、甜點與金紙，在神明廳或廚房爐灶祭拜。只要掌握好這套送神與接神的SOP，搭配送神日水果的加持，2026 馬年絕對能財源滾滾、好運不斷。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。