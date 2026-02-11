今（11）日是一年一度的「送神日」，送神日在每年的農曆12月24日，是將家中所供奉諸神、尤其灶君，祭拜後恭送回到天庭的日子，根據命理專家謝沅瑾表示，送神日拜拜有關送神、送灶神、清屯（又稱清囤）皆有眾多事項需要注意，提供送神日拜拜流程、吉時與供品，以及清屯步驟和禁忌，帶領大眾快速看懂送神日怎麼拜。
📍送神日由來
農曆十二月二十四日是送神日，民間傳說除夕夜年獸會出來作亂傷人，百姓怕家中神佛遭受波及，因此在這天將所有神明送回天庭，此即送神日的由來。在這天記得先祭拜家中神明及灶神，稟明稍後要清囤清理神桌，大掃除之意，送完神後再清囤。
📍送神拜拜：時間、地點、供品
◼︎ 送神時間：農曆十二月二十四日，送神越早越好，因此當天凌晨十二點起即可祭拜。
◼︎ 送神地點：自家神桌前
◼︎ 送神供品：三牲、酒、甜湯圓、以及鮮花、四果等。
◼︎ 送神金紙：三色金(壽金、刈金、福金)以及作為神明交通工具的甲馬。
📍送灶神拜拜：時間、地點、供品、流程
◼︎ 送灶神時間：農曆十二月二十四日
◼︎ 送灶神地點：若廚房設有灶君神位者，在神位前祭拜；若在神明廳的神明綵上，則在神明廳祭拜。若沒有神位，則可以在廚房擺一張桌子或者瓦斯爐旁的平台均可。
◼︎ 送灶神供品：三牲、酒3杯、甜湯圓3碗、以及鮮花、四果、甜料(冬瓜糖、龍眼乾、花生糖、紅棗)、發粿等。也可以準備一些乾草、黃豆或是胡蘿蔔給灶神的馬。
◼︎ 送灶神金紙：三色金(壽金、刈金、福金)以及作為神明交通工具的甲馬。
◼︎ 送灶神流程：擺齊供品、點燃蠟燭，焚三柱香後請神明來用餐，第一輪進酒向灶神誠心祈禱，第二輪、第三輪進酒結束後，過中午即可將舊有的灶神像撕下，連同金紙和甲馬一同燒化。民俗流傳以「甜品」討好灶君，請祂在玉帝面前美言，以招祥避禍。
📍送神後清屯步驟、禁忌
送神後到除夕這段期間，可以進行神桌清理，俗稱「清屯」，關於清屯有7點要特別注意：
◼︎ 一、神像、香爐、祖先牌位不可移動位置
在清理神像、香爐和祖先牌位時，謹記「不可移動位置、必須放回原位」，若請下來清理，務必要歸位，擺回原本的位置。
◼︎ 二、清屯時先神明、後公媽
清屯順序以神明優先，清理完神像、神明香爐後，再稟告祖先請祂們讓位，接著清理祖先牌位及公媽爐。香爐的香灰若過多，切忌將香爐端起傾倒香灰，民俗上視為是漏財損財的象徵，可以用杓子取出過篩後再放回香爐內維持約八分滿，香腳留三炷即可，其餘放入金爐內焚化。
◼︎ 三、清潔工具要全新
要以全新的刷子、抹布以示尊敬，神明跟祖先需分別使用新的清潔工具。
◼︎ 四、忌用水擦拭神明
擦拭時從頭頂往下，原則上以乾擦為主，若有難以清除乾淨的部分，再略微沾水小心清潔，切忌用力或沾水擦拭神像的臉。
◼︎ 五、迎回祖先，初四接神
清屯完成後，記得迎祖先歸位。大年初四拜拜接神，迎接眾神重返人間，庇佑新的一年順遂平安。
◼︎ 六、若今年家中服喪，忌清屯。
◼︎ 七、制煞物品也可以在這段時間拿下進行清理並重新掛上
建議在白天時段，但要小心不要清除掉硃砂。如果屬於每年要過香火的物品，這段期間也可以拿去廟裡過香火。
資料來源：謝沅瑾命理／民俗文化研究中心
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
農曆十二月二十四日是送神日，民間傳說除夕夜年獸會出來作亂傷人，百姓怕家中神佛遭受波及，因此在這天將所有神明送回天庭，此即送神日的由來。在這天記得先祭拜家中神明及灶神，稟明稍後要清囤清理神桌，大掃除之意，送完神後再清囤。
◼︎ 送神時間：農曆十二月二十四日，送神越早越好，因此當天凌晨十二點起即可祭拜。
◼︎ 送神地點：自家神桌前
◼︎ 送神供品：三牲、酒、甜湯圓、以及鮮花、四果等。
◼︎ 送神金紙：三色金(壽金、刈金、福金)以及作為神明交通工具的甲馬。
◼︎ 送灶神時間：農曆十二月二十四日
◼︎ 送灶神地點：若廚房設有灶君神位者，在神位前祭拜；若在神明廳的神明綵上，則在神明廳祭拜。若沒有神位，則可以在廚房擺一張桌子或者瓦斯爐旁的平台均可。
◼︎ 送灶神供品：三牲、酒3杯、甜湯圓3碗、以及鮮花、四果、甜料(冬瓜糖、龍眼乾、花生糖、紅棗)、發粿等。也可以準備一些乾草、黃豆或是胡蘿蔔給灶神的馬。
◼︎ 送灶神金紙：三色金(壽金、刈金、福金)以及作為神明交通工具的甲馬。
◼︎ 送灶神流程：擺齊供品、點燃蠟燭，焚三柱香後請神明來用餐，第一輪進酒向灶神誠心祈禱，第二輪、第三輪進酒結束後，過中午即可將舊有的灶神像撕下，連同金紙和甲馬一同燒化。民俗流傳以「甜品」討好灶君，請祂在玉帝面前美言，以招祥避禍。
送神後到除夕這段期間，可以進行神桌清理，俗稱「清屯」，關於清屯有7點要特別注意：
◼︎ 一、神像、香爐、祖先牌位不可移動位置
在清理神像、香爐和祖先牌位時，謹記「不可移動位置、必須放回原位」，若請下來清理，務必要歸位，擺回原本的位置。
◼︎ 二、清屯時先神明、後公媽
清屯順序以神明優先，清理完神像、神明香爐後，再稟告祖先請祂們讓位，接著清理祖先牌位及公媽爐。香爐的香灰若過多，切忌將香爐端起傾倒香灰，民俗上視為是漏財損財的象徵，可以用杓子取出過篩後再放回香爐內維持約八分滿，香腳留三炷即可，其餘放入金爐內焚化。
◼︎ 三、清潔工具要全新
要以全新的刷子、抹布以示尊敬，神明跟祖先需分別使用新的清潔工具。
◼︎ 四、忌用水擦拭神明
擦拭時從頭頂往下，原則上以乾擦為主，若有難以清除乾淨的部分，再略微沾水小心清潔，切忌用力或沾水擦拭神像的臉。
◼︎ 五、迎回祖先，初四接神
清屯完成後，記得迎祖先歸位。大年初四拜拜接神，迎接眾神重返人間，庇佑新的一年順遂平安。
◼︎ 六、若今年家中服喪，忌清屯。
◼︎ 七、制煞物品也可以在這段時間拿下進行清理並重新掛上
建議在白天時段，但要小心不要清除掉硃砂。如果屬於每年要過香火的物品，這段期間也可以拿去廟裡過香火。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。