原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，北檢說明3大案由；然而，前立委邱毅認為，高金如今的遭遇，是因為「前幾天高金素梅直接罵了賴清德的主子、AIT處長谷立言」。北檢說明，之所以對高金素梅大規模搜索，係法務部調查局國家安全維護工作站報請本署指派檢察官指揮偵辦。北檢指出，高金素梅因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，涉違反貪污治罪條例，搜索其住所、國會辦公室及案關人員住居所等共30處。然而，邱毅今日在臉書發文表示，「前幾天，高金素梅直接駡了賴清德的主子，就是AIT處長谷立言，焦點是谷立言把手伸進台灣內政，竟然想威逼在野黨通過軍購預算。高金素梅因此怒叱谷立言，賴清德自然要為谷立言洩憤。」邱毅直言，他早預測，立法院一休會，賴清德的司法屠刀一定揮出，「當時我預測會砍向黃國昌，沒想到賴清德先砍向高金素梅。高金素梅比黃國昌更資深更重量級，明顯賴清德在殺雞儆猴。」邱毅表示，目前還不清楚，賴清德用什麼罪名羅織高金素梅，但應該是詐領助理費涉嫌貪污、涉嫌反滲透法兩方面，「明眼人一看，就知道這是莫須有的羅織罪名。」邱毅指出，「司法檢調操控在賴清德手𥚃，他說你有罪，無中生有，你就有罪，或者把小罪辦成大罪，輕案辦成重案。」邱毅認為，賴清德玩的是過程不是結果，結果是好幾年以後的事，「現在就可以搞的你社會性死亡，政治性死亡，總之當下就把你玩死玩絕，看在野黨還敢不敢反對軍購特別預算，賴清德確比蔡英文更狠更辣。」