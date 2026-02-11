我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月點燃戰火，衛冕軍日本武士隊卻在30人名單公佈後遇到傷兵困擾，主力後援投手平良海馬因左腳拉傷，確定辭退國家隊。日本隊今（11）日宣布，效力東北樂天金鷲隊後援投手藤平尚真遞補，日職12球團都有選手入選國家隊。西武獅終結者平良海馬近期因左腳感到不適，暫緩春訓的訓練，經診斷為輕微肌肉拉傷，需要2到3週才能痊癒，原本預期能勝任終結者等後援重任的大將，在今日遺憾退出。平良退出國家隊後，日本武士隊宣布遞補人選，由樂天金鷲主力後援投手藤平尚真遞補。27歲的藤平在2016年選秀首輪入隊，2024年球季開始成為樂天隊主力牛棚要角，出賽47場，拿下20次中繼成功，防禦率僅1.75，季末入選世界12強賽日本隊。藤平當時出賽6場為全隊最多，總計6局投球無失分，以佈局投手的身分展現強烈的存在感。此外，他也曾入選去年 11 月強化賽「2025 侍日本系列賽」對戰韓國隊的名單。去年球季，藤平出賽個人生涯最多的62場比賽，賽季中段更開始擔綱守護神重任，拿下21 次中繼成功、12 次救援成功、防禦率 2.11的成績，並創下連續29場比賽無失分的球團新紀錄，去年季末入選「日韓交流賽」日本隊。值得一提的是，原本日本隊的30人名單中，唯獨缺少樂天隊，一度成為球迷之間的話題，在藤平遞補後，日職12球團都有選手進入日本隊，也算是另類的「圓滿」。