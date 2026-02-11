我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA金州勇士近期受到傷兵困擾，戰績持續不穩，但現年23歲的巴西前鋒桑托斯（Gui Santos），獲得先發機會後表現出色，自從1月26日以來，連續7戰得分達雙位數，場均貢獻15分、5.1籃板與3.1助攻，加上超過43.3%三分命中率，成為勇士側翼解答，好表現也獲得總教練科爾盛讚，承諾就算後續傷兵陸續回歸，桑托斯依舊會作為先發出賽。勇士在「士官長」巴特勒（Jummy Butler）因傷缺陣、庫明加（Jonathan Kuminga）不被重用之下，勇士側翼缺乏合格身材與投籃能力，加上柯瑞（Stephen Curry）受傷，戰績持續不振，上戰以114：113險勝曼菲斯灰熊後，科爾也直言，「看起來我們贏得很幸運。」在缺乏側翼戰力強況下，勇士近期開始重用2022年選秀次輪55順位的桑托斯，後者把握機會打出好表現，成功站穩先發。從1月26日面對灰狼，繳出11分、10籃板雙十成績後，桑托斯近7場場均貢獻15分、5.1籃板與3.1助攻，更重要的是，他用超過43.3%命中率，場均貢獻2顆外線，讓球隊戰術得以持續延續。本季是桑托斯加入勇士的第3年，作為該屆選秀會倒數第5個被喊到名字球員，桑托斯起初並沒有獲得太多關注度，首年僅獲23場出賽，成為在NBA與發展聯盟遊走的邊緣球員之一。但上季起，由於勇士側翼缺乏人手，擁有6尺7吋、185磅體格的桑托斯，開始獲得出賽時間，單季出賽多達56場，本季更出賽43場、其中包含8場先發，場均上場14.3分鐘，就可以攻下5.7分、2.9籃板，在這個缺兵少將的勇士陣中，成功卡下一席出賽機會，如今更被科爾點名，持續作為先發小前鋒出賽。