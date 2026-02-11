我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA洛杉磯湖人今（11）日11點30分主場迎戰聖安東尼奧馬刺，賽前傷兵名單出爐，詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）全數因傷缺席，上戰湖人剛以110：119不敵雷霆，終止近期3連勝，本場「背靠背」賽事迎戰西區第2的馬刺，在三核心缺陣下，戰況恐不樂觀，且詹姆斯本季累積缺席18場，連續21年入選年度最佳陣容的神之紀錄也確定終結。湖人將於主場面對馬刺，唐西奇因為左腿筋拉傷缺陣、詹姆斯左腳關節炎、里夫斯則是持續受到左小腿傷勢管理，後2人在上戰面對雷霆時皆有出賽，本場「背靠背」賽事因而缺席。詹姆斯在這場缺賽後，本季已累積缺席18場比賽，確定無法達到NBA勞資協議規定的65場出賽門檻，這也代表他寫下的連續21年入選年度最佳陣容（All-NBA Teams）的傳奇紀錄，正式畫下句點。除此之外，防守後衛史馬特（Marcus Smart）因右腳踝痠痛本場同樣不可出戰，主力中鋒艾頓（Deandre Ayton）右膝酸痛目前出戰成疑。湖人上戰10日於主場才剛以110：119不敵雷霆，終止近期3連勝，戰績來到32勝20敗，排名暫居西區第5，但與第7的太陽僅1.5場勝差，隨時可以跌落到附加賽區間，至於他們的對手馬刺，目前戰績36勝16敗穩居西區第2。