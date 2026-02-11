我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA全明星賽週末時間逼近，洛杉磯湖人的每一場比賽都牽動著球迷的神經，而所有目光焦點全落在當家球星盧卡唐西奇（Luka Doncic）的健康狀況上。在缺席了對陣奧克拉荷馬雷霆的關鍵戰役後，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）針對唐西奇的傷勢給出了簡短卻充滿希望的回應。當被問及唐西奇是否能在13日對決前東家達拉斯獨行俠的高張力之戰中復出時，瑞迪克僅用了一個字來形容：「進步中。」同時有消息傳出，唐西奇本人強烈渴望即刻復出。雖然瑞迪克強調唐西奇的狀態仍列為「每日觀察」，但「持續進步」這個詞對於湖人陣營而言已是莫大的好消息。唐西奇是在上週擊敗費城76人的比賽中，於第二節後段因左腿筋痠痛退場。自那時起，這位場均轟下驚人32.8分的聯盟得分王已連續缺席了三場比賽。昨（10）日湖人以110：119不敵雷霆的比賽中，湖人明顯感受到了失去進攻引擎的痛苦，戰績滑落至32勝20敗，在擁擠的西區季後賽卡位戰中顯得步履維艱。數據顯示，本季當這位MVP熱門人選缺陣時，湖人的表現確實起伏不定，僅繳出5勝5敗的平庸戰績。儘管奧斯汀里夫斯（Austin Reaves）與「詹皇」勒布朗詹姆斯（LeBron James）試圖扛起更多進攻責任，但少了唐西奇在場上的強大牽制力，球隊整體的進攻效率仍有肉眼可見的下滑。唐西奇本季場均除得分外，還能貢獻7.8籃板與8.6助攻，是紫金大軍不可或缺的核心。考量到全明星週即將到來，湖人球團採取謹慎態度並不令人意外。不過，據傳唐西奇本人強烈渴望在週四披掛上陣，畢竟對手是他曾效力多年的達拉斯獨行俠，這場對決對這位26歲的球星而言別具意義。唐西奇已於週二參與了部分接觸訓練，證明瑞迪克口中的「進步中」絕非空話。無論他最終是選擇在週四復出，或是等到明星賽後才滿血回歸，湖人若想衝擊總冠軍，讓這位超級巨星恢復百分之百的健康絕對是首要任務。