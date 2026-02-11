NBA全明星賽週末時間逼近，洛杉磯湖人的每一場比賽都牽動著球迷的神經，而所有目光焦點全落在當家球星盧卡唐西奇（Luka Doncic）的健康狀況上。在缺席了對陣奧克拉荷馬雷霆的關鍵戰役後，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）針對唐西奇的傷勢給出了簡短卻充滿希望的回應。當被問及唐西奇是否能在13日對決前東家達拉斯獨行俠的高張力之戰中復出時，瑞迪克僅用了一個字來形容：「進步中。」同時有消息傳出，唐西奇本人強烈渴望即刻復出。

我是廣告 請繼續往下閱讀
少了唐西奇勝率驟減　主帥證實傷勢好轉

雖然瑞迪克強調唐西奇的狀態仍列為「每日觀察」，但「持續進步」這個詞對於湖人陣營而言已是莫大的好消息。唐西奇是在上週擊敗費城76人的比賽中，於第二節後段因左腿筋痠痛退場。自那時起，這位場均轟下驚人32.8分的聯盟得分王已連續缺席了三場比賽。昨（10）日湖人以110：119不敵雷霆的比賽中，湖人明顯感受到了失去進攻引擎的痛苦，戰績滑落至32勝20敗，在擁擠的西區季後賽卡位戰中顯得步履維艱。

數據顯示，本季當這位MVP熱門人選缺陣時，湖人的表現確實起伏不定，僅繳出5勝5敗的平庸戰績。儘管奧斯汀里夫斯（Austin Reaves）與「詹皇」勒布朗詹姆斯（LeBron James）試圖扛起更多進攻責任，但少了唐西奇在場上的強大牽制力，球隊整體的進攻效率仍有肉眼可見的下滑。唐西奇本季場均除得分外，還能貢獻7.8籃板與8.6助攻，是紫金大軍不可或缺的核心。

力拚全明星賽前復出　對決獨行俠具特殊意義

考量到全明星週即將到來，湖人球團採取謹慎態度並不令人意外。不過，據傳唐西奇本人強烈渴望在週四披掛上陣，畢竟對手是他曾效力多年的達拉斯獨行俠，這場對決對這位26歲的球星而言別具意義。唐西奇已於週二參與了部分接觸訓練，證明瑞迪克口中的「進步中」絕非空話。無論他最終是選擇在週四復出，或是等到明星賽後才滿血回歸，湖人若想衝擊總冠軍，讓這位超級巨星恢復百分之百的健康絕對是首要任務。


更多NBA相關新聞：

NBA／波爾辛吉斯合約即將到期　本人表態：我只在乎如何強勢收官

NBA／詹皇黑歷史被唱進超級盃！壞痞兔酸好友　重提2011熱火慘案

評論／勇士成為祖巴茨交易「最大贏家」！開給穆迪的支票正在兌現

相關新聞

NBA／唐西奇不演了！自認湖人垃圾話大王　點名火箭狄龍聯盟最嘴

NBA／詹姆斯罕見唱衰湖人！直言「不夠格爭冠」　未來動向掀討論

NBA／湖人迎戰馬刺！3核心皆因傷缺陣　詹姆斯「神紀錄」確定終結

NBA／湖人中鋒海斯慘了！巫師吉祥物扮演者被撞傷　委任律師提告