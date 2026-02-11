我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人今（11）日108：136慘遭聖安東尼奧馬刺血洗，在眾多主力包含詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）皆因傷不克出賽下，「皇子」布朗尼（Bronny James）獲得本季新高25分鐘上場時間，繳出12分、6助攻好表現，成為湖人陣中唯一亮點，6呎2吋的他還曾在一次防守回合中，成功單防7呎4吋的馬刺一哥文班亞馬（Victor Wembanyama），獲得全場歡呼。湖人本戰不僅3核心都沒上場，主力中鋒艾頓（Deandre Ayton）最終也因右膝酸痛缺賽，缺兵少將情況下，湖人開局就被打爆，全場都陷入超過20分落後，布朗尼因而獲得大量出場時間。布朗尼最終上場超過25分鐘，投籃10投5中，三分2投2中，攻下12分、3篮板、6助攻與1火鍋，6助攻為本場全隊最多。同時，這是布朗尼本季得分首度達到雙位數，也是他生涯第2次，他去年3月20日面對公鹿，曾經單場攻下17分，至今仍為生涯得分最高紀錄。儘管湖人陷入大比分落後，布朗尼在場上仍舊展現拚勁，上半場一次防守回合中，面對三分線外持球的文班亞馬，儘管兩人身高差距高達36分，布朗尼仍舊盡力防守，最終還造成文班亞馬進攻犯規，全場爆發熱烈歡呼聲。