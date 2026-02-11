我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA洛杉磯湖人今（11）日主場迎戰聖安東尼奧馬刺，3核心詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）全數因傷缺席情況下，面對西區第2的馬刺毫無還手之力，馬刺一哥文班亞馬（Victor Wembanyama）首節打不到8分鐘就攻下25分，全場40分演出，幫助馬刺大勝湖人。湖人今日面對馬刺總計6人缺陣，唐西奇因為左腿筋拉傷缺陣、詹姆斯左腳關節炎、里夫斯則是持續受到左小腿傷勢管理，後2人在上戰面對雷霆時皆有出賽，本場「背靠背」賽事因而缺席，詹姆斯也因為無法達到65場出賽門檻，連續21年入選年度最佳陣容（All-NBA Teams）的傳奇紀錄，正式畫下句點。此外，湖人主力中鋒艾頓（Deandre Ayton）最終也因右膝酸痛缺賽，面對文班亞馬（Victor Wembanyama）坐鎮的馬刺，湖人自開局就被打爆。文班亞馬開場就用身材優勢在禁區接連取分，中段再投進2顆外線，連續11分攻勢逼湖人喊出暫停，後續回歸後湖人依舊無法在禁區跟文班亞馬抗衡，最終他首節剩下4分01秒被換下時，已經攻下25分，寫下馬刺隊史自1996-97年以來，個人單節最高得分紀錄。馬刺也在文班亞馬率領下，單節攻下47分，首節就建立17分領先，第二節再攻下37分，上半場總計84分，反觀湖人僅55分進帳，下半場比賽提早進入垃圾時間，馬刺終場擊敗湖人。數據方面，首節打不到8分鐘就攻下25分的文班亞馬，最終上場26分鐘拿到40分、12籃板、2助攻、2抄截與1火鍋，主力控衛福克斯（De'Aaron Fox）僅打17分鐘拿到8分，正負值卻高達+30。輸球的湖人方面全隊得分5人上雙，新加入的射手肯納德（Luke Kennard）14分已是最高，「皇子」布朗尼獲得25分鐘上場時間，攻下12分、3籃板與6助攻。