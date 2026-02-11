我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA聖安東尼奧馬刺今（11）日客場挑戰洛杉磯湖人，在湖人全隊多達6人缺陣、詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）都不克上場情況下，馬刺一哥文班亞馬（Victor Wembanyama）全場攻下40分、12籃板，成為史上唯一一位在26分鐘內，可以攻下至少40分、10籃板的球星，賽後連湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）都被打服：「他現在就是世界上最好的前5名籃球員。」湖人本戰不僅3核心都沒上場，主力中鋒艾頓（Deandre Ayton）最終也因右膝酸痛缺賽，文班亞馬面對缺兵少將的湖人，開局就用禁區攻勢徹底打爆湖人，首節打不到8分鐘就攻下25分，寫下隊史自1996-97年以來，個人單節最高得分紀錄。文班亞馬最終僅打26分鐘，投籃方面20投13中、三分6投4中，罰球12罰10中，攻下40分、12籃板、2助攻、2抄截與1火鍋，成為NBA歷史上唯一一位，在上場26分鐘或以內，就攻下至少40分、10籃板的球星。同時這也是文班亞馬生涯第6場單場40分，已經追平隊史名宿吉諾比利（Manu Ginobili），暫居隊史第4名，距離傳奇中鋒鄧肯也僅剩1場之遙。馬刺隊史單場攻下超過40分場次最多者，為「冰人」葛文（George Gervin）的67場。賽後，湖人主帥瑞迪克也盛讚文班亞馬，「他就是世界前5的球員之一。他已經證明自己的實力，對我來說，這不僅體現在數據統計上，還因為防守時，得刻意避開他，只要他在場上，攻防兩端你就要隨時保持警惕。除此之外，他的人品也是獨一無二的。 」與文班亞馬在場上對位的湖人中前鋒提姆（Drew Timme），則評價文班亞馬不只是高而已，「他可以做到很多高個球員，也完全做不到的事，這就是為什麼他如此特別。」