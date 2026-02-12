威力彩連槓30期，頭獎獎金衝上13.5億，威力彩開獎時間將於今（12）晚20時30分開出最新一期獎號，今日同時是2026大樂透春節加碼第一天，從今日起將連開20天至3月3日，多達480組100萬春節大紅包、800組10萬春節小紅包開搶。威力彩、大樂透春節加碼將於同天開出，不免會讓彩迷好奇兩者差別，《NOWNEWS》整理威力彩和大樂透差別、2026大樂透春節加碼規則、2026大樂透春節大紅包玩法、2026大樂透春節小紅包玩法等，帶領民眾一同快速了解。
📍威力彩、大樂透差別一次看！每注金額、玩法、中獎規則不同
威力彩、大樂透皆是一種樂透型遊戲，但兩者在投注金額、玩法、中獎規則、中獎機率、獎金都有差別。以投注金額來看，威力彩每注100元、大樂透則是每注50元；以玩法來看，威力彩選號分兩區，需從第一選號區中01～38號碼選6個號碼，再從第二選號區中01～08號碼中選1個號碼，而大樂透只要從01～49號中任選6個號碼（49選6）即可。
另外，威力彩中獎獎金劃分與第一區與第二區中獎組合有關，威力彩主要依照中得球號數不同，區分成頭獎、貳獎、參獎等，若想取得頭獎，必須第一區六個獎號全中、第二區亦對中；但大樂透中獎方式比較特別，只要3個以上（含3個號碼）對中當期開出之6個號碼，即可獲得獎金，6個全中即可拿到頭獎，而加開的特別號只適用於貳獎、肆獎、陸獎和柒獎。
根據台彩官網解釋，威力彩頭獎頭獎中獎機率約為1/2209萬，大樂透頭獎中獎機率高一點，但仍只有1/1398萬。不過威力彩、大樂透在春節連假最大不同，是大樂透多出了春節加碼，春節期間天天開獎，並於每期加開百萬大紅包與小紅包，增加更多的中獎機會，讓民眾春節期間更有發財致富機會。
📍2026大樂透春節加碼是什麼？今起連開20天：480組100萬大紅包開搶
根據台灣彩券公司表示，2026大樂透春節加碼活動將從今（12）日正式開始連開20天，今年加碼480組100萬元「春節大紅包」，以及800組10萬元「春節小紅包」，加碼總金額高達12億元。民眾若在加碼期間購買大樂透，可以一次對億元頭獎跟春節大、小紅包共3種獎項，中獎發財的機會更多。
📍春節大紅包、春節小紅包何時結束？
2026大樂透春節加碼活動訂於2月12日起至3月3日，但若遇到提前送完的情況下，加碼活動將提前結束。
📍2026大樂透春節加碼怎麼玩？大紅包、小紅包中獎規則速看
🟡春節紅包開獎方式：春節加碼期間，大樂透每期會另外從01~49中隨機開出9個「春節大紅包」獎號，接著在剩餘的40個號碼中開出1個「春節小紅包」獎號，大、小紅包獎號互不重複。
🟡春節大紅包中獎規則：每期加開9個號碼，若對中其中6個即為中獎，每組獎金為100萬元；若同組號碼超過1注中獎，所有中獎人將依中獎注數分攤該組獎金。
🟡春節小紅包中獎規則：加開9個號碼中若對中其中 5 個號碼，且同時對中小紅包開出的那 1 顆號碼即為中獎，每組獎金為 10 萬元；若同組號碼超過 1 注中獎，所有中獎人同樣依中獎注數分攤該組獎金。
2026春節加碼不只大樂透！今彩539首度納入「頭獎獎金衝上1000萬」
除了大樂透以外，今彩539自上市以來邁入第20年，首次納入春節加碼行列，同樣將於2月12日起至3月3日連續20天開獎，橫跨農曆新年與元宵節，今彩539單注頭獎獎金由原本800萬元提高至1000萬元，同時單期頭獎總獎金上限也提高至3000萬元，台彩預估將會對春節期間業績帶來明顯成長。
資料來源：台灣彩券
📍2026大樂透春節加碼怎麼玩？大紅包、小紅包中獎規則速看
