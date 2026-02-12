我是廣告 請繼續往下閱讀

📍威力彩、大樂透差別一次看！

每注金額、玩法、中獎規則不同

以投注金額來看

以玩法來看

▲威力彩、大樂透皆是一種樂透型遊戲，但兩者在投注金額、玩法、中獎規則、中獎機率、獎金都有差別。（圖／NOWnews資料照）

不過威力彩、大樂透在春節連假最大不同，是大樂透多出了春節加碼，春節期間天天開獎，並於每期加開百萬大紅包與小紅包，增加更多的中獎機會，讓民眾春節期間更有發財致富機會。

▲威力彩中獎金額一次看。（圖／台彩官網taiwanlottery.com）

▲大樂透中獎金額一次看。（圖／台彩官網taiwanlottery.com）

📍2026大樂透春節加碼是什麼？今起連開20天：480組100萬大紅包開搶

▲2026大樂透春節加碼活動將從今（12）日正式開始連開20天。2026台彩春節加碼時程一次看。（圖／台彩官網）

📍春節大紅包、春節小紅包何時結束？

📍2026大樂透春節加碼怎麼玩？大紅包、小紅包中獎規則速看

▲今年加碼480組100萬元「春節大紅包」，以及800組10萬元「春節小紅包」，加碼期間民眾購買大樂透時，還可以一次對億元頭獎跟春節大、小紅包共3種獎項。（圖／台灣彩券公司提供）

2026春節加碼不只大樂透！今彩539首度納入「頭獎獎金衝上1000萬」

▲台灣彩券公司公布2026年春節加碼內容，加碼總金額達 12 億元，大樂透將從2月12日起至3月3日加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」；今彩539首次於春節加碼，頭獎獎金加碼至1000萬元。（圖／台彩官網）