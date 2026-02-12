40歲藝人炎亞綸（吳秉孺）2005年與汪東城、吳尊、辰亦儒組成團體「飛輪海」出道，2011年單飛解散，怎料日前炎亞綸爆料過去遭3人及企劃人員摸下體性騷，引發譁然。事實上，炎亞綸去（2025）年12月17日登上Podcast頻道《激罵揪某聊》便提及團體期間非常痛苦，經常聽到汪東城、吳尊、辰亦儒訕笑同性戀話題，內心不舒服又要裝沒事，礙於自己性格、旁人眼光等因素，自己不敢吭聲，只能默默承受，「我有1整年是靠喝酒過日子的。」
飛輪海訕笑同性戀！炎亞綸痛揭傷疤：靠喝酒過日子
炎亞綸去年12月17日登上Podcast頻道《激罵揪某聊》，提及待在「飛輪海」期間非常痛苦、壓力之大，透露自己跟一群直男在一起，經常聽到他們開同性戀的玩笑，總是感到不舒服，但表面上又要平心靜氣、跟著玩笑話，炎亞綸勉強地湊合汪東城、吳尊、辰亦儒，「當下都是笑笑的，但是我非常不開心，我有一整年是靠喝酒過日子的。」
炎亞綸當時僅20初歲，面對公司經營、3位大哥哥的「照顧」，自然有許多話不敢說、許多事不敢做，心中累積的壓抑愈趨巨大，一直到2011年團體解散才解脫。飛輪海訕笑的舉止，引來不少網友為炎亞綸打氣，「現在放飛自我、做自己吧」、「尊重別人取向不行嗎」、「因為他不是真直男，所以聽著彆扭」、「開歧視玩笑真的很沒品。」
炎亞綸遭汪東城、吳尊、辰亦儒抓下體！內幕曝光
回顧炎亞綸自爆遭飛輪海抓下體性騷始末，他於Podcast節目《哇!有事嗎》中揭露過程，2006年飛輪海發行首張同名專輯，「每天要練舞、宣傳，那時候外包的企劃，每天上保母車就會玩一個遊戲，叫做『摸彩球』，『摸彩球』就是他會先手伸進褲子裡摸我，其他人會一起上，這是我經歷的事情。」
炎亞綸沉甸甸地說，被性騷經歷了整個發片期，「只要上保母車，他們覺得好玩，我當下只能配合，會抗拒、但是就笑笑的」，且只有自己被其他人侵犯，致使長期活在陰影之下，也不敢跟公司反應，「我對於那段一直沒辦法釋懷！」炎亞綸事後於社群Threads以「嗯」回應無語，心情無奈萬分。
飛輪海解散單飛不合！炎亞綸認了決斷：不是朋友
翻閱飛輪海解散到不合往事，2011年吳尊退團，團體活動減少，2013年汪東城自組公司，其他成員也轉向個人發展，暫停團體活動，形同解散。2015年，炎亞綸接受媒體訪問坦承，私下偶爾跟吳尊保持聯絡，但汪東城、辰亦儒「都不是朋友。」
炎亞綸還爆料，當時一聽到其他3位成員都向公司表明，年過25歲後不再當偶像，讓當時才20歲出頭的他大受打擊，感受到自己不被重視，時隔多年，炎亞綸更了當說明和汪東城觀念差異極大，沒有共同生活圈、無法破冰，因此「不會再合體。」
🔺資料來源－
哇!有事嗎YouTube、炎亞綸臉書、Threads yanyan._0812、《激罵揪某聊》YouTube
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
