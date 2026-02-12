2026運動幣登記於8日截止，運動幣抽籤直播將在今（12）日下午14時開始，根據運動部表示，運動幣抽籤直播將在運動部臉書、運動幣YouTube平台進行，全國民眾同時見證60萬份500元運動幣抽籤中籤結果，2月13日上午10時起亦將開放民眾至動滋網500.gov.tw查詢抽籤結果。《NOWNEWS今日新聞》整理運動幣抽籤時間、運動幣抽籤直播平台、運動幣抽籤結果查詢，以及運動幣怎麼領取？運動幣怎麼使用？運動幣何時可以用？運動幣可以買什麼？運動幣合作店家有誰？等資訊，帶領民眾快速讀懂運動幣抽籤與使用規則。
📍2026運動幣抽籤資格
年滿16歲（民國99年1月1日前出生），且國內現有戶籍之國民者，且在2月8日前有於動滋網登記成功。
📍2026運動幣登記網址
動滋網500.gov.tw
📍2026運動幣抽籤時間
運動幣抽籤將於2月12日下午14時透過直播公開抽籤過程，中籤者將以簡訊通知。
📍2026運動幣抽籤直播線上看平台
■ 運動部臉書
■ 運動部官方YouTube
📍2026運動幣抽籤結果查詢
2026年2月12日參與直播查詢，亦可於2026年2月13日10時起在動滋網首頁https://500.gov.tw/公告查詢。
📍2026運動幣發放時間
運動幣將於2026年3月1日10時發放。
📍2026運動幣使用期限
運動幣使用期限至2026年12月31日24時。
📍2026運動幣500元怎麼領？
🟡步驟1：2026年3月1日起前往動滋網500.gov.tw，進入「我的運動幣」。
🟡步驟2：輸入個人資料。
🟡步驟3：輸入「簡訊4位驗證碼」。
🟡步驟4：取得運動幣電子錢包QR Code。
📍2026運動幣怎麼用？
■ 運動幣為內有500元額度的電子錢包，不限抵用次數，可於實體店家及線上平臺消費抵用。
■ 實體消費臨櫃結帳出示「QR Code或付款碼」，並告知「簡訊驗證碼」即可抵用。
■ 線上平台消費於系統輸入「付款碼」、「身分證號末四碼」及「簡訊驗證碼」即可抵用，超過運動幣餘額皆需自行支付差額。
■ 運動幣限本人使用，禁止盜領、轉售、購買等非供本人自行使用行為，請民眾妥善保存個人資料，以避免遭有心人士盜用。
■ 運動幣抵用後不得退還、要求合作店家使用現金找零，亦不得另再兌換成等值之現金，若違反運動幣使用規範，運動部將終止民眾領取抵用權利。
📍2026運動幣使用範圍
■ 做運動（參與性運動類）：抵用金額上限500元，可用於運動課程、社團費、入場費、會員費、場地設備出租費、參加運動比賽衍生費用、運動指導教學費、運動觀光遊程。
■ 看比賽（運動賽事及媒體消費類）：抵用金額上限500元，可用於購買、付費訂閱媒體費、看運動比賽衍生費(如：應援用品、紀念品等)、運動書籍與雜誌、觀賞運動比賽門票費、運動展演及博物館門票券。
■ 添裝備（運動裝備類）：抵用金額上限200元，可用於運動服裝、購買及維修運動用品與器材、運動鞋類、運動穿戴裝置、運動耗材（如：球類、球棒、護具等）。
📍2026運動幣使用店家
2026運動幣合作店家可透過動滋網查詢，查詢網址請點此。
📍2026運動幣常見問題FAQ
Q：運動幣可以用來買運動鞋、球拍或衣服嗎？
A：可以，2026運動幣新增「添裝備」，民眾可以買運動服裝、購買及維修運動用品與器材、運動鞋類等，但抵用金額上限200元。
Q：運動幣抽中/領到後可以給家人或朋友用嗎？
A：不行，限本人使用！運動幣禁止盜領、轉售、購買等非供本人自行使用行為，現場消費抵用時，除出示QR Code掃描或付款碼，店員會詢問民眾簡訊驗證碼，以確認本人消費抵用。
Q：運動幣可以分次使用嗎？還是要一次花完？
A：不限制消費次數，直到面額用完為止，系統會自動計算剩餘餘額。
Q：運動幣有使用期限嗎？沒用完會怎樣？
A：有，且逾期全數歸零！使用期限到2026年12月31日24時，一旦到隔年將失效。
Q：運動幣消費金額超過面額怎麼辦？
A：補差額即可，倘若你今天花1000元買運動賽事門票，折抵運動幣500元後，再以現金、信用卡或行動支付等方式補足500元即可。
Q：運動幣可以退費嗎？
A：運動幣經合作店家掃碼或輸入付款碼完成消費抵用後，無法退還運動幣，若有相關退換貨需求，請依各合作店家之規定辦理。
Q：運動幣可以換成現金嗎？
運動幣抵用後不得退還、要求合作店家使用現金找零，亦不得另再兌換成等值之現金，若違反運動幣使用規範，運動部將終止民眾領取抵用權利。
Q：運動幣餘額怎麼查詢？運動幣消費紀錄如何查詢？
中籤民眾至動滋網，點選「我的運動幣」輸入身分證號、出生年月日、手機號碼，即可查詢已抵用金額、剩餘抵用額度及消費紀錄，每1筆交易完成後就可以立刻查詢。
Q：運動幣哪些店家可以使用？
A：可前往動滋網首頁查詢全台「合作店家」。
Q：運動幣被盜領或盜用怎麼辦？
A：請已領幣民眾妥善保管運動幣QR Code及付款碼，一旦使用後即無法退回。若有發現疑似遭人盜領或盜用的問題，先確認是否有親友代領或代用而未告知之情形，若無，請致電運動幣客服專線02-77523658由客服人員協助留存相關紀錄，辦理後續事宜。
資料來源：動滋網、運動部、我的E化政府
