洛杉磯快艇當家球星雷納德（Kawhi Leonard）今（29）日在主場再現巔峰身手，面對戰績高居聯盟前段班的 底特律活塞，雷納德全場爆砍生涯新高55分，不僅率隊以112：99拿下勝利，更締造NBA聯盟成立以來史上79年來從未出現過的驚人紀錄。雷納德此役先發出戰39分鐘，26投17中，三分球10投5中，罰球17罰16中，豪取55分外帶11籃板、2助攻、5抄截、3阻攻，攻防兩端全面統治比賽。根據數據統計，他成為NBA史上首位在例行賽單場完成「55分＋10籃板＋5抄截＋3阻攻」的球員，寫下歷史新頁。雷納德從開賽就火力全開，上半場便攻下20分，多次以招牌中距離跳投單打得手，讓防守者毫無招架之力。快艇也在他的帶領下，以72：59結束上半場，成功壓制本季表現亮眼的活塞。比賽進入下半場後，雷納德火力持續升溫，兩罰命中突破55分時，主場Intuit Dome全場球迷齊聲高喊「MVP」。他也追平了哈登（James Harden）先前所保持的快艇隊史單場最高得分紀錄，完成生涯首次50+得分里程碑。雖然活塞末節打出30：20的追分攻勢，但前面落後太多，雷納德又能持續為快艇保底，終場洛城以13分之差取勝。美國名記Marc Stein賽後也發文盛讚，指出雷納德本季罰球命中率高得驚人，122罰命中119球，穩定度堪稱不可思議。加上本場比賽的全能表現，更讓外界驚呼「Kawhi正在把時間往回拉」，彷彿重回了巔峰。最終，快艇成功擊敗活塞，送給對手二連敗，也向全聯盟宣告——這位兩屆FMVP得主，依舊是任何年輕強權都必須正視的存在。