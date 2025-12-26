我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人今（26）日將於聖誕大戰迎戰休士頓火箭。湖人球星唐西奇（Luka Doncic）在聖誕節寫了一封信送給好友里夫斯（Austin Reaves），信的內容其實沒什麼佳節的祝福，而是充滿「唐西奇幽默」的幼稚宣言，再度引發球迷熱議這對「湖人雙槍」的爆笑友誼。這封流出的聖誕信件中，唐西奇展現了他與里夫斯像是「10歲小男孩」般的競爭日常。信件中唐西奇寫道：「很抱歉現在成為你的隊友。 很抱歉在半場投籃比賽贏了你。 很抱歉在打保齡球的時候贏了你。 我還能繼續列舉，但你懂我的意思。 你知道人們常說，那些殺不死你的，都會使你更強大。」最後還開玩笑寫下ps：「恭喜你成為我的頭號粉絲！」這封信中提到的「保齡球戰績」，其實源自於 12 月初的一場豪宅聚會。據《ESPN》，里夫斯受邀前往唐西奇位於曼哈頓海灘的豪宅作客，兩人在地下一樓的保齡球場展開PK。里夫斯曾向媒體誇口當晚以3勝0敗「橫掃」唐西奇，但唐西奇隨後傲嬌回應：「那是我讓他的，畢竟他是第一次來我家，我得讓他感到自在點。」如今這封聖誕信顯然是唐西奇針對里夫斯的強力回擊。雖然場下互噴垃圾話，但這對好友在場上的威力不容小覷。在詹姆斯（LeBron James）因傷缺陣期間，唐西奇與里夫斯扛起了球隊。數據顯示，兩人本季平均合砍，成為過去60年來聯盟得分第 2 高的雙人組合，僅次於巔峰期的哈登與衛斯特布魯克。里夫斯對此感性表示：「我們就像認識10年的老朋友，這種超越籃球的關心會滲透到比賽中，因為你不想讓對方失望。」唐西奇甚至曾對里夫斯開玩笑說：「如果哪天我變得成熟穩重了，請直接跟我打一架，因為我永遠不想變成熟。」湖人目前以19勝9敗穩居西區第四，但防守效率僅排名聯盟第24，是爭冠路上最大的隱憂。今日對戰火箭，不僅是兩位好友在場上的默契驗證，更是對湖人防守端的考驗。目前首節結束湖人暫時以37：25落後火箭12分，可見防守依舊是紫金軍團難解的一大問題。