儘管柯瑞（Stephen Curry）又一次在聖誕大戰手感冰冷，金州勇士還是找到方法度過難關。靠著團隊7人得分上雙，他們今（26）日在主場以126：116擊敗達拉斯獨行俠。柯瑞今晚得到23分，達成生涯2萬6000分里程碑，灣區在擺脫近期的低潮後，拿下他們自11月17日以來的首度3連勝，16勝15敗再度站上5成。末節獨行俠急起直追，一度縮小到只剩6分，不過勇士第二陣容打得很有競爭力，在場上有足夠的運動能力和對手抗衡，勇士守住優勢，終場以雙位數差距擊敗對手贏球。柯瑞這一場延續在聖誕大戰歷來的低迷，18投僅有6中，三分球10投僅有2中，最終得到23分。不過團隊這一場有7人得分上雙，特別是板凳攜手拿到64分，成為致勝關鍵。勇士板凳群持續挺身而出。梅爾頓（De'Anthony Melton）、理查德（Will Richard）在關鍵時刻的貢獻與拚勁，幫助金州在進入第四節前，仍維持雙位數領先。打完前三節，梅爾頓的正負值高達 +20，在場上留下明顯影響力。巴特勒則全場不斷為隊友製造機會，目前以9次助攻領先全隊，個人也有12分進帳。此役是兩隊本季首度交手。開賽後，勇士迅速進入狀況，首節在老將霍福德（Al Horford）火力全開下，以40：28取得領先。霍福德首節三分球4投4中獨拿12分，也讓這位39歲老將的回歸成為驚喜亮點。第二節獨行俠一度打出8：0攻勢止血，但勇士隨即提升防守強度與進攻節奏，板凳火力全面爆發，上半場替補共轟下32分，並在二次進攻得分以14：2明顯佔優。半場結束，勇士以71：58領先。這是柯瑞生涯第12場聖誕大戰。上半場他攻下10分，第三節11分29秒接獲巴特勒（Jimmy Butler）助攻上籃得手，正式完成生涯26000分里程碑，NBA史上得分榜暫居第22名，緊追名人堂球星賈奈特（Kevin Garnett）。此外，柯瑞去年在聖誕戰單場命中8顆三分球，追平歷史紀錄，也保持著聖誕節第四節單節最高17分的紀錄。比賽轉捩點出現在第二節8分50秒左右，獨行俠中鋒戴維斯（Anthony Davis）在場邊明顯拉伸腿部與腹股溝後，返回更衣室。雖然能自行行走，但他未能回到場上，確定提前退場，讓獨行俠戰力大受影響。在戴維斯退場前，獨行俠主要火力來自新秀弗拉格（Cooper Flagg），他上半場拿下12分，其中10分集中在第二節，展現聯盟頂級新秀的即戰力。值得一提的是，湯普森（Klay Thompson）此役從板凳出發，一踏上場即獲得大通中心全場球迷熱烈歡呼，向這位昔日功臣致敬。只是情感歸情感，場上仍是你來我往的真刀真槍。整體而言，勇士靠著防守強度、團隊傳導（上半場18次助攻）與板凳深度，牢牢掌控比賽節奏；反觀獨行俠在Davis傷退後攻守失衡，聖誕大戰走勢逐漸傾向主隊。下半場戰局如何發展，仍取決於勇士能否維持強度，以及獨行俠是否有人能挺身而出止血。