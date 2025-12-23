我是廣告 請繼續往下閱讀

▲奧蘭多魔術華格納（Franz Wagner）本場比賽恐怕無法上陣。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽台灣時間今（23）日，金州勇士將於主場大通中心迎戰傷兵滿營「殘陣」應戰的奧蘭多魔術。兩隊本季首次碰頭時，魔術以121：113擊敗勇士，儘管史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）轟下34分，吉米．巴特勒三世（Jimmy Butler III）也貢獻33分，但魔術在禁區對抗與關鍵細節上佔據優勢，成功帶走勝利。勇士本季在主場表現明顯優於客場，大通中心戰績為8勝4敗，主場節奏與熟悉感成為此戰的重要加分項。柯瑞本季場均28.8分，投籃命中率47.5%，仍是勇士最穩定的進攻核心。另一個關鍵在於巴特勒的進攻使用方式。當勇士刻意讓巴特勒持球進攻、主動製造對抗時，進攻端明顯不卡彈，也降低過度依賴柯瑞單打的風險。巴特勒本季場均19.8分，投籃命中率51.5%，三分球命中率更達44.2%，有效拉開場上空間。不過，勇士最大的隱憂仍是失誤控制。全隊場均16.3次失誤，數據相當刺眼，但也清楚反映勝負走向。勇士在單場失誤數不高於對手時，戰績為10勝3敗；一旦失誤數落後，則僅3勝12敗，幾乎等同於比賽命運的晴雨表。魔術的優勢來自比賽風格。他們偏好將比賽拖入高強度身體對抗，搶籃板、攻擊禁區，並迫使對手在壓力下出手。即便本場有多名傷兵，這樣的比賽調性仍具延續性。魔術本季客場戰績6勝7敗，對於一支防守導向、並不依賴外線手感的球隊而言，表現其實相當穩定。進攻端仍以保羅．班切羅（Paolo Banchero）為核心，場均20.9分、8.4籃板、4.4助攻，是魔術最主要的推進引擎。首戰對勇士時，魔術成功在禁區製造殺傷，這也正是勇士防守端必須修正的重點。若能限制魔術在籃下的效率，迫使其以中遠距離出手，勇士的防守結構將更有發揮空間。勇士方面，賽斯．柯瑞（Seth Curry）因左臀部不適持續缺陣，艾爾．霍佛德（Al Horford）則因右側坐骨神經不適無法出賽。若薩格斯無法上場，魔術在後場少了一名最具壓迫性的防守者，對於限制柯瑞與勇士傳導節奏將是一大挑戰。