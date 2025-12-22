洛杉磯快艇再傳傷兵消息。根據NBA on Prime記者Chris Haynes報導，祖巴茨（Ivica Zubac）被診斷為左腳踝二級扭傷（Grade 2 ankle sprain），預計將至少缺席3周以上，對戰力本就吃緊的快艇而言，無疑是一大打擊。
祖巴茨對湖人之戰受傷 快艇雪上加霜
祖巴茨是在日前對上洛杉磯湖人的比賽中受傷，他僅出賽10分47秒便提前退場，賽後確認傷勢不輕。本季祖巴茨狀態相當穩定，場均可貢獻15.6分、11.1籃板與2.5助攻，延續上季爆發表現，並曾入選年度最佳防守第二隊，是快艇禁區攻防的核心支柱。
值得一提的是，快艇該場比賽擊敗湖人，終止了5連敗，也拿下本季第7勝，但整體狀況仍不理想。目前他們進攻效率僅排聯盟第24、防守效率第26，戰績則是聯盟倒數第五，正處於艱困調整期。
洛培茲將扛起更多責任
在祖巴茨缺陣的情況下，休賽季加盟的替補中鋒洛培茲（Brook Lopez）勢必得承擔更多責任。洛培茲本季影響力有限，但在對湖人之戰中挺身而出，繳出11分、2阻攻，並創下本季新高的24分52秒出賽時間，多少為快艇禁區提供支撐。
隨著主力中鋒至少缺席3週，快艇如何在內線輪替、攻防端找到平衡，將成為接下來一段時間的重要課題。
消息來源：Chris Haynes
