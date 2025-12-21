我是廣告 請繼續往下閱讀

▲TOYOTA RAV4休旅車在台灣官方售價落在100至130萬，史馬特本次比出中指，就被罰款110萬。（圖／TOYOTA官網）

NBA洛杉磯湖人31歲後衛史馬特（Marcus Smart），因於本月18日面對爵士一戰，於中場結束時與裁判發生言語衝突，隨後對裁判比出中指手勢，確定遭到重罰3萬5000美元（約合新台幣110萬），值得注意的是，這是史馬特生涯第2次因不雅手勢遭罰，等於一個手勢，就讓他等同損失購入1台TOYOTA RAV4休旅車的代價。​根據《ESPN》報導，湖人本月18日面對爵士一戰中，史馬特在中場結束準備走回休息室時，與其中一名裁判發生口角，隨後史馬特情緒暴走，不僅指著裁判開罵，面對裁判警告，還比出中指回應，當下就吃下一次技術犯規。今日聯盟官方則追加對於史馬特的處罰，對其祭出3萬5000美元的高額罰款，他本季年薪約為513萬美元（約合新台幣1.6億）。事實上，這已經不是史馬特生涯第一次因不雅手勢受罰，他在2017年效力綠衫軍賽爾提克時期，就於季後賽期間，面對客場球迷噓聲，比出中指回應，當時遭到聯盟判罰2萬5000美元（約合新台幣79萬）。或許是考量到再犯，且本次對象是裁判，NBA官方對史馬特追加罰金多出1萬，達到3萬5000美元，約合新台幣110萬，今年2025年TOYOTA經典款休旅車RAV4 2.5油電尊爵版售價為115.2萬，等於一個手勢，就讓史馬特吃上一張RAV4休旅車的價格。