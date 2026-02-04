女星大S（徐熙媛）本月2日逝世滿1週年，韓國KBS電視台節目《名人生老病死的祕密》近日播出相關專題，揭露大S病逝前的驚人細節，包含她在搭機前往機場的途中心臟驟停，被送醫搶救14小時等。不少觀眾好奇這些內容從何而來，原來是具俊曄親自授權分享的，他坦言自己目前的狀態不適合受訪，所以透過授權節目的方式，公開大S過世真相，想傳達一句話：「希望所有愛熙媛的人們，永遠都不要忘了熙媛。」
大S過世前時間軸曝光 心臟驟停被送醫搶救14小時
《名人生老病死的祕密》還原大S過世前的時間軸，表示大S去年1月29日與家人抵達日本後，沒多久就出現發燒症狀，她想藉由泡溫泉舒緩不適感，沒想到卻讓患有心臟疾病的她病情加重，血壓急速上升，因此被送急診。
醫師診斷後發現大S確診流感併發肺炎，建議她住院治療，但大S希望能趕快回家，所以家人就幫她訂了2日返台的機票，要帶她回台治療。怎料在前往機場的途中，大S狀況惡化，心臟驟停，因此被就近送到附近醫院搶救。可惜在經過14小時的急救後，大S依舊回天乏術，於當地病逝。
韓國節目揭露驚人細節！全因具俊曄授權：不要忘了熙媛
這段節目內容播出後，立刻在台韓、中國引發討論，大家終於得知大S離世前的全貌，感到心痛、不捨。也有部分網友好奇，為何節目組知道這些真相？對此，《名人生老病死的祕密》解釋，他們早就對具俊曄進行採訪，但具俊曄的狀態還是很不好，他只能將內容授權給節目組敘述，並要節目組務必對外轉達1句話：「希望所有愛熙媛的人們，永遠都不要忘了熙媛。」
具俊曄風雨無阻前往金寶山 理由逼哭眾人
具俊曄透過這種方式，讓大家再度憶起1年前過世的大S。主持人也在提到具俊曄的反應時，忍不住痛哭哽咽，一度說不出話來。主持人透露，具俊曄在受訪當下，面對節目組的提問，一度保持沉默，臉上滿是淚水，他們不想公開具俊曄這令人心碎的模樣，所以改由轉述方式揭露大S離世前的全過程。
主持人還提到具俊曄每天都去金寶山報到，風雨無阻。當時節目組對他說：「還以為下雨天您不會出門」，具俊曄只淡淡回應：「一定要來啊，熙媛現在躺在這裡，比我更辛苦、更累」，簡單一句話，充分展現他對大S的深情，讓節目主持人、嘉賓全部哭成一片。
影片來源：KBS 셀럽병사의 비밀YouTube
