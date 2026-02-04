女星大S（徐熙媛）2日逝世滿1週年，丈夫具俊曄親手為她設計的雕像在當天揭幕，具俊曄酷龍隊友姜元來坐著輪椅和好友洪祿基一同來台弔唁。姜元來昨日深夜發文，表示具俊曄當天一見到洪祿基，兩個人就抱在一起哭。姜元來後來還發現，具俊曄在休息室的衛生紙上，用韓文寫滿大S的名字「熙媛」，並反覆播放韓國歌手金娜英的歌〈比起春天的氣息更愛你〉，讓他看在眼裡也十分不捨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
姜元來、洪祿基來台看好友　具俊曄一秒淚崩

姜元來昨日深夜在IG連發了3篇貼文，曝光他來台參加大S雕像揭幕活動的細節。姜元來坦言自己出發前，「為了不打擾俊曄，我沒先聯繫他，而是和朋友洪祿基一起， 義無反顧地前往了台北。」後來費了一番功夫抵達金寶山，和具俊曄見面後，姜元來難過地說，具俊曄瘦到連26年前大S送他的衣服都穿得下。

姜元來也透露具俊曄見到洪祿基後，立刻上前抱住他，瞬間淚崩，3名好友就這樣坐在休息室內聊天、一邊拭淚，「有好長一段時間，我們甚至無法開口問候， 只是愣在那裡，默默地為彼此擦去淚水。

▲具俊曄（右）看到洪祿基（左）後瞬間淚崩，與好友抱在一起痛哭。（圖／姜元來IG@clon52）
▲具俊曄（右）看到洪祿基（左）後瞬間淚崩，與好友抱在一起痛哭。（圖／姜元來IG@clon52）
具俊曄反覆聽這首韓文歌　衛生紙上寫滿「熙媛啊」

姜元來也觀察到具俊曄一直反覆聽一首韓文歌，是女歌手金娜英的〈比起春天的氣息更愛你〉，這首歌的歌詞是：「我們再次重逢的那一天， 到那時我會先向你奔去。 帶著我曾無法表達的滿腔心意， 我會更加愛你，更加愛你。」簡直就像是具俊曄對大S說的情話。

不僅如此，姜元來透露具俊曄聽歌時，還不停在紙上記錄著什麼、一邊掉眼淚，後來具俊曄離開休息室後，他上前整理位置時才發現，桌上留著一張寫滿大S名字「徐熙媛」的韓文紙條。姜元來說：「擔心這張紙會被當作垃圾丟掉， 我趕緊將它收了起來。」

▲具俊曄一邊聽歌，一邊在隨手拿的衛生紙上寫滿「熙媛」的字樣。（圖／姜元來IG@clon52）
▲具俊曄一邊聽歌，一邊在隨手拿的衛生紙上寫滿「熙媛」的字樣。（圖／姜元來IG@clon52）
具俊曄準備3個便當　親自背姜元來去大S墓地

此外，姜元來也記錄了具俊曄每天前往大S墓地陪伴的日常。他說自己去年夏天來台陪伴具俊曄時，具俊曄甚至親自揹著行動不便的他爬上階梯，並準備了3個便當帶到墓園，一個留給已故的大S，另外兩個他們一起分享。姜元來說便當內裝的是雞蛋拌飯，具俊曄一邊吃一邊在墓地前說道：「熙媛啊，元來來看妳了，我們一起吃飯吧。」這一幕讓姜元來鼻酸。

姜元來的貼文曝光後，許多韓國粉絲也看到眼眶紅，紛紛留言：「這真的是生死相隨的愛情」、「歐巴要為了熙媛保重身體」、「看他寫名字那段真的太想哭了」、「我沒有辦法想像他該有多窒息、多絕望，請好好撐過去，拜託」、「熙媛一定會在天上看著你的」、「如果時間可以為他們倒流就好了」。

▲姜元來（如圖）去年夏天就來台祭奠過大S，還在墓園陪具俊曄跟大S吃飯。（圖／姜元來IG@clon52）
▲姜元來（如圖）去年夏天就來台祭奠過大S，還在墓園陪具俊曄跟大S吃飯。（圖／姜元來IG@clon52）


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
강원래（@clon52）分享的貼文


資料來源：姜元來IG

看更多具俊曄、大S相關報導：

大S紀念碑內容曝光！具俊曄深情告白　全文藏洋蔥：愛持續運轉
大S雕像大雨中揭幕！S媽淚崩緊擁具俊曄　慟喊：寶貝妳重生了
大S、具俊曄錯過23年才重逢！重溫完整影片　她一抱丈夫放聲大哭

更多「大S病逝」相關新聞。

相關新聞

阿雅常常夢見大S！她看見雕像瞬間明瞭：最懂妳的人就是具俊曄

具俊曄追思活動結束！回家路上在想這件事　友嘆：這是什麼樣的愛

具俊曄外套是「27年前熙媛送的」　陶晶瑩返家得知袁惟仁過世哭了

具俊曄親吻大S墓碑！催淚一幕被拍下　好友：歐巴非大家所想脆弱