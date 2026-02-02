我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼具俊曄（上圖左、下圖右）和大S時隔23年重逢的畫面。（圖／翻攝自MBC YouTube）

大S（徐熙媛）去年過年期間赴日本旅遊，不料染上流感併發肺炎於東京醫院病逝，今（2）日是她逝世1周年忌日，徐家人將現身金寶山為大S紀念雕像揭幕。大S人生最後時刻，老公具俊曄陪伴在病榻旁，回顧兩人宛如偶像劇的戀愛故事，具俊曄曾經公開一段他和大S相隔23年於家門口重逢的影片，大S一抱住丈夫便放聲大哭，他則淚眼婆娑稱那是「死前最難忘的時刻」，感動無數網友。韓綜《黃金漁場》曾經播出具俊曄與大S重逢的完整片段，感人時刻落在2022年3月20日凌晨，結束10天隔離檢疫後，具俊曄在助理與經紀人陪同下，驅車直奔大S位於信義區的豪宅，展開這段萬眾矚目的重逢。影片畫面中，大S身穿睡衣站在大門口，雙手捧臉露出燦爛笑容迎接丈夫，具俊曄見到她先是微微停頓，隨即推開行李箱，上前緊緊擁抱愛妻，大S瞬間崩潰大哭，具俊曄也頻頻啜泣，輕拍妻子肩膀安慰，兩人相擁至少半分鐘，場面極其感人肺腑。具俊曄重溫影片時，仍忍不住淚灑攝影棚，「現在看還是覺得很感動。」主持人金國鎮也摘下眼鏡拭淚，具俊曄紅眶哽咽地表示：「當我過世時，如果有人問我人生中最難忘的時刻，我一定會選那個時候！」大S去年2月2日病逝東京醫院，3天後家屬從羽田機場包機將其骨灰運回台北松山機場，3月15日，小S、具俊曄等徐家人現身金寶山玫瑰園，舉行大S的喪禮，並將骨灰安放於該地。為了紀念大S，具俊曄親自設計一座亡妻的紀念雕像，S媽去年表示，具俊曄親自操刀雕像的設計圖，預計2026年2月忌日前完工，而大S過世後，不少民眾目擊具俊曄前往金寶山亡妻的墓地陪伴摯愛，還因此暴瘦、曬黑，讓S媽不捨地說：「歐爸真的重情重義，人生夫復何求，真愛。」