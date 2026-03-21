中央氣象署今（21）日上午10時發布中度磁暴示警，台灣將從上午8時起受到地磁擾動影響持續長達15小時，而地球磁暴對生活、人體有何影響呢？氣象署提醒衛星導航、無線電通訊、電力系統保護裝置都會受到磁暴影響；而基因醫師張家銘則說明，地球磁暴雖然不會對每個人都有影響，但仍有可能對電磁敏感體質族群造成「頭暈頭痛、心悸、失眠、情緒波動大」。
📍地球磁暴是什麼？
氣象署說明，就像是天氣變化，太空天氣也會有短暫且劇烈的變化，由於太空環境中的電漿粒子與行星際磁場主要受到太陽活動的影響，劇烈太空天氣也和太陽有關。主要的現象包括「太陽閃焰」、「日冕物質拋射」、「高速太陽風」與「太陽輻射暴」，進而影響到地球時產生「磁暴」等現象。
當地球磁場發生擾動時，如果Kp指數大於等於5或者是Dst指數小於-50nT，就稱為「磁暴(Geomagnetic storm)」。磁暴發生時會增強電離層的游離化，使極區的極光特別絢麗。除此之外，磁暴也有機會引發短波通訊失常，情況嚴重時可能會完全中斷。
📍磁暴會對地球造成什麼影響？
高頻無線電訊號干擾或中斷、衛星定位準確率下降數小時、衛星高度降低受到更多大氣阻力，甚至可能會導致衛星燃燒。高頻無線電干擾對於高緯度國家影響比較大，極光活動會發生在緯度較低的國家，對於南半球的居民來說，有機會在比較低的緯度觀賞到極光，其中飛行於高緯度的機組人員通訊也會受到高能質子的影響。
至於對台灣民眾有感影響，主要是氣象署的漁業氣象廣播、衛星電視，受到地磁擾動的期間，會有訊號干擾、中斷的狀況發生，以及要留意「GPS」導航出現中斷或偏差的狀況，甚至可能偏移到2條街的距離，其餘生活中經常接觸的電波通訊以行動電話訊號、無線網路或藍牙等頻段為主，這些訊號所用的頻率並不會受到太空天氣的影響。
📍地球磁暴對人體健康影響
基因醫師張家銘也曾說明，過去十年來自芬蘭、俄羅斯、美國、日本的研究團隊相繼證實，強烈的地磁擾動會干擾人體的自律神經、心血管系統與睡眠節律。這不只是科學假說，是經由心率變異性變化追蹤、長期追蹤統計分析與電生理觀察等方式，層層驗證的科學結果。
但張家銘醫師也強調，地磁風暴並非會影響每個人，但有些人特別容易受到波動影響，這在科學上稱為電磁敏感體質（Electromagnetic Hypersensitivity），這類族群對極低頻磁場（Extremely Low Frequency Magnetic Fields, ELF-MFs）反應特別明顯。這群人就在磁場擾動時會出現「頭暈頭痛」、「胸悶、心悸」、「失眠、夢多、睡眠中斷」、「情緒波動大、思緒混亂」。
張家銘醫師說明，這些症狀在電生理學與心理生理研究中，都有被記錄下來，不只是「體質敏感」，是可以被測量、追蹤的生理現象。
且強烈地磁風暴期間，心肌梗塞、急性冠心症、與中風的發生風險，平均提高了25%至60%。原因來自磁場擾動會干擾我們的交感神經，導致血壓上升、心跳不規則，尤其對已有高血壓、心律不整或動脈硬化的族群，更是一種隱形威脅。這不是個案經驗，而是從超過六項大型國際研究中統計出來的結論。
📍地球磁暴不舒服如何緩解
張家銘醫師提到，多篇研究與醫療建議指出，可以透過以下方法可幫助身體穩定生理節奏：
◼️維持穩定作息，幫助晝夜節律穩定。
◼️避免晚上長時間暴露在螢光或藍光下，保護褪黑激素生成。
◼️補充鎂、鉀、Omega-3脂肪酸，可幫助調節心律與神經活動。
◼️每天進行冥想、深呼吸、輕運動，能有效降低交感神經張力。
◼️電磁敏感族群可減少電子設備長時間使用，並增加自然環境中的活動時間。
🟡3/21地球磁場擾動資訊
預計事件類型：地球磁場擾動
預計事件規模：中度
預計發生日期：2026年03月21日
預計發生時間：08時00分(台灣時間)
預計持續時間：15小時00分
預計指標等級：G3(NOAA Scale)
資料來源：中央氣象署太空天氣作業辦公室、基因醫師張家銘
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氣象署說明，就像是天氣變化，太空天氣也會有短暫且劇烈的變化，由於太空環境中的電漿粒子與行星際磁場主要受到太陽活動的影響，劇烈太空天氣也和太陽有關。主要的現象包括「太陽閃焰」、「日冕物質拋射」、「高速太陽風」與「太陽輻射暴」，進而影響到地球時產生「磁暴」等現象。
當地球磁場發生擾動時，如果Kp指數大於等於5或者是Dst指數小於-50nT，就稱為「磁暴(Geomagnetic storm)」。磁暴發生時會增強電離層的游離化，使極區的極光特別絢麗。除此之外，磁暴也有機會引發短波通訊失常，情況嚴重時可能會完全中斷。
高頻無線電訊號干擾或中斷、衛星定位準確率下降數小時、衛星高度降低受到更多大氣阻力，甚至可能會導致衛星燃燒。高頻無線電干擾對於高緯度國家影響比較大，極光活動會發生在緯度較低的國家，對於南半球的居民來說，有機會在比較低的緯度觀賞到極光，其中飛行於高緯度的機組人員通訊也會受到高能質子的影響。
至於對台灣民眾有感影響，主要是氣象署的漁業氣象廣播、衛星電視，受到地磁擾動的期間，會有訊號干擾、中斷的狀況發生，以及要留意「GPS」導航出現中斷或偏差的狀況，甚至可能偏移到2條街的距離，其餘生活中經常接觸的電波通訊以行動電話訊號、無線網路或藍牙等頻段為主，這些訊號所用的頻率並不會受到太空天氣的影響。
基因醫師張家銘也曾說明，過去十年來自芬蘭、俄羅斯、美國、日本的研究團隊相繼證實，強烈的地磁擾動會干擾人體的自律神經、心血管系統與睡眠節律。這不只是科學假說，是經由心率變異性變化追蹤、長期追蹤統計分析與電生理觀察等方式，層層驗證的科學結果。
但張家銘醫師也強調，地磁風暴並非會影響每個人，但有些人特別容易受到波動影響，這在科學上稱為電磁敏感體質（Electromagnetic Hypersensitivity），這類族群對極低頻磁場（Extremely Low Frequency Magnetic Fields, ELF-MFs）反應特別明顯。這群人就在磁場擾動時會出現「頭暈頭痛」、「胸悶、心悸」、「失眠、夢多、睡眠中斷」、「情緒波動大、思緒混亂」。
張家銘醫師說明，這些症狀在電生理學與心理生理研究中，都有被記錄下來，不只是「體質敏感」，是可以被測量、追蹤的生理現象。
且強烈地磁風暴期間，心肌梗塞、急性冠心症、與中風的發生風險，平均提高了25%至60%。原因來自磁場擾動會干擾我們的交感神經，導致血壓上升、心跳不規則，尤其對已有高血壓、心律不整或動脈硬化的族群，更是一種隱形威脅。這不是個案經驗，而是從超過六項大型國際研究中統計出來的結論。
📍地球磁暴不舒服如何緩解
張家銘醫師提到，多篇研究與醫療建議指出，可以透過以下方法可幫助身體穩定生理節奏：
◼️維持穩定作息，幫助晝夜節律穩定。
◼️避免晚上長時間暴露在螢光或藍光下，保護褪黑激素生成。
◼️補充鎂、鉀、Omega-3脂肪酸，可幫助調節心律與神經活動。
◼️每天進行冥想、深呼吸、輕運動，能有效降低交感神經張力。
◼️電磁敏感族群可減少電子設備長時間使用，並增加自然環境中的活動時間。
預計事件類型：地球磁場擾動
預計事件規模：中度
預計發生日期：2026年03月21日
預計發生時間：08時00分(台灣時間)
預計持續時間：15小時00分
預計指標等級：G3(NOAA Scale)