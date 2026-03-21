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▲波爾辛吉斯在第二節因下背部痠痛提前退場。他全場僅出戰11分鐘，留下5投1中、得5分3籃板與2阻攻的慘淡數據。（圖／取自金州勇士 X）

▲格林今天在場上進攻端形同隱形，上場22分鐘，得分掛零，僅有6助攻5籃板，卻伴隨著4次致命失誤。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士在客場以101：115遭到底特律活塞逆轉，吞下二連敗。儘管上半場一度領先，但在第二節崩盤後，勇士便再也無法找回比賽節奏。末節總教練科爾（Steve Kerr）早早換下主力投降，讓這支昔日的冠軍球隊繼續在西區第十的泥沼中掙扎。「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）絲毫不讓人意外地又受傷了，這讓勇士陷入尷尬的處境，這可能進一步讓他們做出在明年騰出薪資空間重建的決定。自1月31日以來的21場比賽中，勇士僅拿下6勝。當家球星柯瑞（Stephen Curry）缺陣的20場比賽裡，球隊更是輸掉了14場。然而，撇除戰績的慘澹，這場對陣活塞的敗仗，更像是撕開了勇士陣容的遮羞布，暴露出球隊目前的兩大核心危機，以及管理層將目光放遠至未來的潛在戰略。本場比賽最令人沮喪的畫面，莫過於波爾辛吉斯在第二節因下背部痠痛提前退場。他全場僅出戰11分鐘，留下5投1中、得5分3籃板與2阻攻的慘淡數據。勇士在季中交易大限前，選擇放棄年輕潛力庫明加（Jonathan Kuminga），換來了這名7呎2吋的長人，如今看來是一場徹頭徹尾的豪賭失敗。波爾辛吉斯的傷病史早已不是秘密：自加盟勇士以來，他在18場比賽中僅出賽7場。加上先前的神祕疾病與如今的背傷，他的耐戰度完全無法支撐起勇士殘破的禁區。球隊原本有數個月的時間可以規劃庫明加的交易案，本該用他加上首輪籤去換取一位健康且能立即提升戰力的球員。然而，換來一位可能連半季都打不滿的球星，不僅葬送了本賽季，更可能拖累明年的薪資空間。在柯瑞、霍福德（Al Horford）、穆迪（Moses Moody）等多名主力缺陣的殘破陣容下，勇士急需有人挺身而出，但拿著2590萬美元高薪的格林（Draymond Green）卻交出了一張令人搖頭的成績單。格林今天在場上進攻端形同隱形，上場22分鐘，得分掛零，僅有6助攻5籃板，卻伴隨著4次致命失誤。當柯瑞不在場上時，格林在進攻端的威脅幾乎降至冰點。一位領著頂薪級別合約的球員，理應在陣容殘缺時展現正向影響力，但他看起來卻疲憊不堪。雖然他極有可能是帶著背部傷勢硬撐上陣，精神令人敬佩，但競技體育是殘酷的——勇士需要的是實質的產出，而現在的格林顯然已力不從心，甚至讓人嗅到了準備退役的遲暮氣息。面對如此稀爛的戰績與失敗的交易，勇士管理層難道真的束手無策？或許，這段陣痛期正是為了即將到來的巨大風暴做準備。根據ESPN知名記者Ramona Shelburne的內幕報導，密爾瓦基公鹿在連續三年首輪出局後，本季幾乎已確定無緣季後賽。而當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）多年來公開強調，留在球隊的前提是「具備爭冠實力」。這兩個條件如今已完全背道而馳。聯盟高層透露，包含勇士、湖人、快艇與熱火等球隊，都已經開始著手清理薪資空間，目標直指 2027 年字母哥成為自由球員的那一刻，甚至隨時準備迎接公鹿提前啟動的交易案。像字母哥這樣能瞬間改變聯盟版圖的超級巨星，正是勇士重返榮耀的最後一塊拼圖。勇士目前經歷的連敗、合約即將到期的波爾辛吉斯、以及逐漸老化的核心陣容，或許正是為了騰出足夠的薪資彈藥與首輪籤籌碼，為迎接這位兩屆MVP鋪平道路。勇士的本賽季或許已提早畫下休止符，但灣區的目光，早已越過眼前的敗局，緊緊盯著明年夏天那場可能顛覆全聯盟的搶人大戰。