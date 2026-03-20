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▲緊隨其後的是聖安東尼奧馬刺，靠著怪物新人文班亞馬（Victor Wembanyama）今日對陣太陽時的關鍵準絕殺，正式宣告重返季後賽戰場。（圖／路透／達志影像）

東區： 溜馬、籃網、巫師。其中溜馬主將哈利伯頓（Tyrese Haliburton）因去年總決賽阿基里斯腱斷裂整季報銷，因此球隊只能進入過渡期。

西區： 國王、爵士。國王隊本季表現不如預期，早早退出競爭行列；爵士則因季中策略調整，重回重建之路。

▲溜馬主將哈利伯頓（Tyrese Haliburton）因去年總決賽阿基里斯腱斷裂整季報銷，因此球隊只能進入過渡期。（圖／美聯社／達志影像）

2025-26 NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽已進入最後倒數，隨著4月13日最後一場例行賽即將到來，聯盟戰局也愈發明朗。衛冕軍奧克拉荷馬雷霆與聖安東尼奧馬刺已率先搶下季後賽門票，成為西區雙強。而在東區，底特律活塞展現強大戰力，目前以50勝傲視群雄，極大機率成為東區首支鎖定季後賽席次的球隊。除了確定晉級的2支球隊，也有5支球隊已經無緣季後賽，只能期待下一個賽季的到來。奧克拉荷馬雷霆於3月18日擊敗魔術後，寫下9連勝並成為聯盟首支晉級季後賽的球隊。儘管本季未能維持去年「68勝」的非人類紀錄，但頭號球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）蟬聯MVP的呼聲極高，目標直指總冠軍二連霸。緊隨其後的是聖安東尼奧馬刺，靠著怪物新人文班亞馬（Victor Wembanyama）今日對陣太陽時的關鍵準絕殺，正式宣告重返季後賽戰場。這也是西區目前唯二確定晉級的球隊。在東區方面，雖然尚未有球隊正式鎖定席次，但底特律活塞目前手握50勝，並領先波士頓塞爾提克4場勝差，高居東區第一。外界預期活塞將是下一支正式晉級的球隊，重現昔日東區霸主的威嚴。有人歡喜晉級，也有人只能放眼2026年選秀大會。截至目前，全聯盟已有5支球隊正式被淘汰：根據NBA官方規劃，例行賽結束後，緊接著附加賽將在4月15日開打，由各區第7至10名爭奪最後席次。而正式的季後賽則將於4月19日全面開打，16支球隊將角逐6月份舉行的總冠軍金盃。NBA季後賽最終將由東西區各8支球隊進行七戰四勝制的系列賽。然而，由於「附加賽」制度，分區排名第7至第10名的球隊必須透過額外的賽事爭奪最後兩張門票。若兩隊戰績相同，NBA將依序啟動分區冠軍優先、對戰勝率、分區內勝率、對分區內季後賽球隊勝率等重重標準來決定最終種子順位。隨著例行賽進入倒數三週，每一場比賽都可能決定球隊是直接晉級，還是必須在殘酷的附加賽中求生。