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NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽進入最後衝刺期，底特律活塞隊當家球星康寧漢（Cade Cunningham）卻在日前被診斷出患有輕微「肺塌陷」，預計將缺陣數週。這項消息不僅讓活塞的東區龍頭寶座岌岌可危，更可能導致康寧漢因出賽場次不足，失去角逐年度MVP與最佳陣容的資格。這也讓效力洛杉磯湖人的唐西奇（Luka Doncic）成為目前MVP的最大熱門。根據《ESPN》名記Shams Charania報導，康寧漢診斷出輕微肺塌陷，球團宣布將在兩週後進行重新評估。歷史數據顯示，先前被交易到老鷹的麥凱倫（CJ McCollum）曾兩度確診肺塌陷，2021年時他缺席了18場比賽，休息約6週；2023年則是缺陣12場比賽，只休了3.5週。之前效力過高雄鋼鐵人的鈦強（Terrence Jones）也曾因肺塌陷缺席了2週；華勒斯（Gerald Wallace）則休息了3週。總計來看，肺塌陷的平均恢復期約為3.6週。這對康寧漢個人榮譽而言無疑是沈重的打擊。本賽季他已出賽61場，但根據聯盟規則，球員須出賽滿65場才有資格評選年度獎項。目前康寧漢距離門檻僅差4場，若如預期缺席至例行賽末段，這位場均24.5分、9.9助攻的明星後衛只能遺憾退出MVP與年度陣容的競爭。在活塞陷入核心缺陣陰影的同時，波士頓塞爾提克正迎來大好機會。隨著明星前鋒塔圖姆（Jayson Tatum）擺脫傷病回歸，綠衫軍近6場打出5勝1敗的高潮，與活塞的勝差已縮小至3.5場。目前活塞還是以49勝19敗暫居東區第一，雖然握有對戰塞爾提克的優勢，但在失去頭號進攻發動機後，面對剩餘14場硬仗，龍頭位置已非勝券在握。此外，排名第三的紐約尼克也僅落後5場勝差，正虎視眈眈準備反超。在康寧漢賠率暴跌之際，洛杉磯湖人隊的唐西奇正迎來生涯巔峰。湖人隊目前正處於7連勝，唐西奇在3月份場均繳出驚人的34.9分、9籃板、7.9助攻。在最近一場對陣火箭的比賽中，他砍下40分、9籃板、10助攻，不僅打破隊史多項由科比（Kobe Bryant）與魔術強森（Magic Johnson）保持的紀錄，更連續7場比賽得分突破30大關。雖然雷霆隊的「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）目前仍是MVP領跑者，但唐西奇在數據與球隊戰績的雙重加持下，賠率已衝上聯盟第三。