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▲氣胸示意圖說明空氣漏入肋膜腔壓迫肺部的原理，NBA球員因普遍具備高瘦年輕男性的體型特徵，被醫學研究認定為自發性氣胸的高危險族群，即使未受明顯撞擊也可能突然發病。(圖／NOWnews資料照)

▲鵜鶘射手麥卡倫（CJ McCollum）是NBA史上最著名的氣胸受害者，曾在2021年與2023年兩度遭遇此傷勢，最長一次缺陣長達6週，成為外界推估康寧漢恢復期的最重要參考案例。（圖／美聯社／達志影像）

2025至26賽季NBA例行賽進入最後衝刺階段，目前以49勝19敗傲視東區的底特律活塞，卻在爭冠的最關鍵時刻迎來毀滅性打擊！當家少主康寧漢（Cade Cunningham）驚傳罹患左肺氣胸（俗稱肺塌陷），預計最快需等2週後才能重新接受醫療評估。這項突如其來的嚴重傷勢不僅讓活塞的季後賽前景蒙上陰影，更殘酷的是，康寧漢將因此無法達標聯盟規定的65場出賽門檻，提前宣告無緣角逐本季年度最佳陣容（All-NBA）。這個讓頂級運動員瞬間倒下的「氣胸」究竟是什麼？對籃球員的殺傷力又有多大？氣胸（Pneumothorax）通俗說法就是「肺塌陷」。正常情況下肺部會緊貼胸壁，但在某些因素下，如外力撞擊或自發性破裂，空氣會漏進肺部與胸壁之間的肋膜腔，積聚的空氣產生壓力並壓迫肺部，導致無法正常擴張，進而引發胸痛與呼吸困難，嚴重時甚至危及生命。值得注意的是，NBA球員其實是「自發性氣胸（Primary Spontaneous Pneumothorax）」的高危險群。根據醫學研究，這種類型的氣胸特別容易發生在高瘦型的年輕男性身上，因為這類體型的人肺部頂端生長速度往往快於血管發育，容易形成脆弱的肺泡（Blebs），一旦肺泡破裂就會引發氣胸。這也是為何即便沒有受到明顯撞擊，籃球員仍可能突然發病的根本原因。對需要極高心肺耐力的NBA球員而言，氣胸的傷害絕不只是當下的疼痛，後續的漫長復健更是充滿考驗。第一是心肺耐力瞬間歸零。肺部塌陷直接影響血液的氧氣交換率，在休養期間球員完全無法進行高強度有氧訓練，長期累積的體能基礎將嚴重流失，重返球場後需要相當時間才能找回競技感。第二是「禁飛條款」成客場噩夢。氣胸患者在痊癒前絕對禁止搭乘飛機，因為高空機艙內的氣壓變化會導致肋膜腔內的空氣膨脹，隨時可能引發二次塌陷。這意味著康寧漢在休養期間完全無法隨隊前往客場征戰。第三是高強度對抗的復發陰影。即使肺部癒合重返球場，禁區激烈的肌肉碰撞與卡位仍有一定機率導致脆弱的肺部組織再次受損，這種揮之不去的心理壓力往往會影響球員在場上的衝搶積極性。在NBA歷史上，氣胸雖然不算特別常見，但確實曾找上幾位知名球星，從他們的恢復期可以推估康寧漢可能面臨的缺陣時間。鵜鶘射手麥卡倫（CJ McCollum）堪稱氣胸最大受害者，他曾兩度遭遇此傷勢。2021年12月右肺氣胸休息約6週、缺席18場比賽；2023年11月右肺再度出現小型氣胸，這次缺陣約3週、缺席12場。而「貓王」華勒斯（Gerald Wallace）的遭遇則更加戲劇性。2009年他在效力山貓隊時遭湖人中鋒拜能（Andrew Bynum）惡意犯規，強烈撞擊導致肋骨骨折併發左肺氣胸，因禁飛規定他甚至只能從洛杉磯搭乘超過30小時的長途巴士回到夏洛特，抽管排氣後大約休息了3週才驚險復出。從過往案例來看，氣胸的恢復期短則3週、長則一個半月以上。康寧漢的「2週後重新評估」僅是第一階段的觀察期，距離真正找回比賽體能仍有漫長一段路要走。在例行賽步入尾聲之際，活塞能否在缺少後場大腦的情況下穩住東區龍頭寶座，將是他們本季爭冠之路上最嚴峻的考驗。