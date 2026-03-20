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2025-26賽季NBA例行賽進入最後倒數，目前以49勝19敗傲視全聯盟東區的底特律活塞隊，卻傳來令人震驚的恐怖壞消息！當家少主康寧漢(Cade Cunningham)被球團診斷出罹患左肺氣胸(俗稱肺部塌陷)，將在2週後才能重新接受醫療評估。這項突如其來的嚴重傷勢不僅讓他預計將缺席一段很長的時間，更讓他因為無法達標聯盟規定的65場出賽門檻，提前宣告無緣角逐本季的年度最佳陣容(All-NBA)，對活塞的爭冠之路無疑是毀滅性的打擊。回顧這起意外，康寧漢在週二對陣華盛頓巫師的比賽中提前痛苦退場，當時活塞球團給出的初步傷情報告僅是「背部痙攣」。沒想到經過進一步的詳細精密檢查後，才發現真實的傷勢竟然是更為駭人的左肺氣胸。根據ESPN權威記者查拉尼亞(Shams Charania)的獨家線報指出，這位年僅24歲的全明星後衛預計將因為這次肺部塌陷而缺席一段很長的賽程，短期內絕對無法回到球場上奮戰。雖然傷勢聽起來相當嚴重，但查拉尼亞在參與《Get Up》節目時也為絕望的活塞球迷帶來了一絲微光：「根據我得到的線報，目前球團內部對於康寧漢能在季後賽開打時強勢回歸，依然抱持著審慎樂觀的態度。」今年的NBA季後賽預計將於4月18日正式點燃戰火。活塞目前在例行賽僅剩下最後14場比賽，在失去這位本季場均能轟下24.5分外帶生涯新高9.9次助攻的絕對進攻樞紐後，球隊接下來能否穩住東區第1的寶座，將面臨本季最嚴峻的團隊考驗。除了球隊戰績可能受到嚴重衝擊，這次受傷對康寧漢個人的榮譽積累也是極大的傷害。根據ESPN薪資專家馬克斯(Bobby Marks)的分析，康寧漢本季目前累積出賽為60場，由於確定將至少缺陣2週以上，他注定無法達到聯盟規定的65場出賽門檻。這意味著上賽季繳出場均26.1分並順利入選年度第三隊的他，本季將直接被剝奪角逐年度最佳陣容的資格，