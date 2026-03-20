休士頓火箭隊去年休賽季透過交易換來傳奇球星杜蘭特（Kevin Durant），原以為是衝擊總冠軍的最後一塊拼圖，如今卻演變成一場災難。根據美媒《Ahn Fire Digital》等多方消息指出，火箭內部已出現嚴重的內鬨，多名球員公開表示想念被交易走的格林（Jalen Green）與布魯克斯（Dillon Brooks），更對杜蘭特疑似使用社群小帳攻擊隊友感到憤怒，球隊氣氛降至冰點。
戰績不增反減！KD數據依舊亮眼卻「無法融入」
本賽季至今，杜蘭特依舊展現頂級得分手水準，場均貢獻25.7分、5.5籃板、4.4助攻，投籃命中率更維持在「50/40/80」的準神射水準。然而，漂亮的數據並未轉化為贏球，火箭去年曾高居西區第二，今年卻僅排在第五、六名遊走，恐失去季後賽首輪主場優勢。
消息人士透露：「球員們非常想念狄龍與杰倫格林，那是球隊去年化學反應很好的核心。凱文（杜蘭特）來到這裡大半個賽季了，卻還沒跟任何人建立真正的交情。」
小帳風波成導火線！KD與主帥烏度卡爆衝突
火箭內部的裂痕在明星賽期間徹底爆發。當時杜蘭特疑似使用社群平台X小帳，在網路上公開批評陣中年輕核心申京（Alperen Sengun）和小賈巴里史密斯（Jabari Smith），指責他們是球隊的短板。儘管杜蘭特本人拒絕正面回應，但火箭球員普遍認定該帳號就是杜蘭特本人，導致團隊信任徹底瓦解。
此外，杜蘭特對於場上定位也與總教練烏度卡（Ime Udoka）產生多次爭執，兩人甚至在比賽中直接互槓。管理層更是不滿，在控衛范弗利特（Fred VanVleet）報銷後，杜蘭特並未展現領袖風範接管比賽，反而顯得消極。
季後賽成最後審判！若首輪止步恐淪為史上最失敗交易
火箭當初犧牲了充滿潛力的格林與防守悍將布魯克斯，目標只有「奪冠」。然而，現在的火箭不僅戰績倒退，連原本引以為傲的團隊凝聚力也消失殆盡。如果火箭在接下來的季後賽無法打出成績，甚至再次止步首輪，這樁交易將被視為火箭隊史乃至NBA近年來最慘痛的失敗。
我是廣告 請繼續往下閱讀
本賽季至今，杜蘭特依舊展現頂級得分手水準，場均貢獻25.7分、5.5籃板、4.4助攻，投籃命中率更維持在「50/40/80」的準神射水準。然而，漂亮的數據並未轉化為贏球，火箭去年曾高居西區第二，今年卻僅排在第五、六名遊走，恐失去季後賽首輪主場優勢。
消息人士透露：「球員們非常想念狄龍與杰倫格林，那是球隊去年化學反應很好的核心。凱文（杜蘭特）來到這裡大半個賽季了，卻還沒跟任何人建立真正的交情。」
小帳風波成導火線！KD與主帥烏度卡爆衝突
火箭內部的裂痕在明星賽期間徹底爆發。當時杜蘭特疑似使用社群平台X小帳，在網路上公開批評陣中年輕核心申京（Alperen Sengun）和小賈巴里史密斯（Jabari Smith），指責他們是球隊的短板。儘管杜蘭特本人拒絕正面回應，但火箭球員普遍認定該帳號就是杜蘭特本人，導致團隊信任徹底瓦解。
此外，杜蘭特對於場上定位也與總教練烏度卡（Ime Udoka）產生多次爭執，兩人甚至在比賽中直接互槓。管理層更是不滿，在控衛范弗利特（Fred VanVleet）報銷後，杜蘭特並未展現領袖風範接管比賽，反而顯得消極。
季後賽成最後審判！若首輪止步恐淪為史上最失敗交易
火箭當初犧牲了充滿潛力的格林與防守悍將布魯克斯，目標只有「奪冠」。然而，現在的火箭不僅戰績倒退，連原本引以為傲的團隊凝聚力也消失殆盡。如果火箭在接下來的季後賽無法打出成績，甚至再次止步首輪，這樁交易將被視為火箭隊史乃至NBA近年來最慘痛的失敗。