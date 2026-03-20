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▲在赫羅（Tyler Herro）手感冰冷、鮑威爾（Norman Powell）打得過於急躁的情況下，阿德巴約（Bam Adebayo）成為熱火唯一的亮點。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人今（20）日作客南灘，挑戰體能充沛的邁阿密熱火。即便湖人全隊清晨5點才抵達飯店，全隊不只要挑戰對手還要跟自己的「疲勞」作戰，但紫金軍團再次展現爭冠大熱門的韌性。在當家球星唐西奇（Luka Doncic）轟60分的破紀錄表現，以及詹姆斯（LeBron James）本季第2次大三元的助攻下，湖人終場以134：126逆轉熱火，豪取8連勝，穩坐西區第三。熱火總教練斯波爾斯特拉（Erik Spoelstra）顯然對湖人的地獄賽程瞭若指掌。開賽後，熱火發動了極具侵略性的快節奏進攻，由米契爾（Davion Mitchell）瘋狂推動節奏，阿德巴約（Bam Adebayo）則不斷跑動進攻。這並非巧合，而是針對湖人背靠背且長途飛行後的體能缺口所制定的戰術。熱火球員刻意提早出手，試圖用快速的進攻節奏以及折返跑拖垮詹姆斯與唐西奇的體力。這套計畫在開賽初期執行得非常完美，但面對頂級巨星，體能優勢往往只是暫時的掩護。當湖人站穩腳跟後，比賽節奏重新回到了「唐西奇時間」。如何防守唐西奇？這是全聯盟教練的噩夢，也是始終很難找到解答的問題。熱火此役採取了類似防守約基奇（Nikola Jokic）的策略：「放任球星單打，守好外圍射手」。他們選擇不輕易包夾，防止唐西奇用傳球串聯全隊。半場結束時，唐西奇攻下21分僅有2助攻，熱火看似成功切斷了他的組織。但熱火很快就發現這樣的防守策略完全徒勞無功，唐西奇在第三節直接進入殺神模式單節狂飆19分，在第四節開打前得分就已達標40分大關。熱火賭他一個人投不死球隊，但唐西奇用百分之百的得分效率回應了這份挑戰。在赫羅（Tyler Herro）手感冰冷、鮑威爾（Norman Powell）打得過於急躁的情況下，阿德巴約（Bam Adebayo）成為熱火唯一的亮點。他面對艾頓（Deandre Ayton）展現了極強的侵略性，無論是持球切入、小勾射還是外線跳投，都顯得信心十足。阿德巴約是熱火能與湖人僵持不下的主因，但他身邊缺乏穩定的火力支援。當唐西奇身邊還有詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）能適時分擔壓力時，阿德巴約的孤軍奮戰顯得格外無用。