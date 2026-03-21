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減緩國際油價漲幅 中油估吸收汽柴油34.26億元

美伊衝突攀升，國際原油價格持續上漲；中油油價近2週吸收新台幣33億元。經濟部也提到，中油配合政策凍漲油價、穩定物價而導致虧損，已向政府提出增資3500億計畫。不過，台灣中油公司自下週一（23）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲1.8元及1.4元。參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.7元、95無鉛汽油每公升32.2元、98無鉛汽油每公升34.2元、超級柴油每公升29.5元。台灣中油表示，本週受伊朗擴大攻擊波斯灣鄰國能源設施，並持續封鎖荷姆茲海峽，導致國際油價大幅上漲。亞鄰國家油價也同步上揚，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格原應各調漲15.0元及16.9元。中油指出，為減緩國際油價的大幅上漲造成國內汽柴油價漲幅過高，持續依亞鄰最低價原則，汽、柴油各吸收7.9元及11.5元。政府衡酌穩定國內物價及台灣中油財務現況，專案平穩機制吸收比例。本週由6成動態調整再提升至7成5，經計算汽、柴油各再吸收5.3元及4.0元，合計汽、柴油各共吸收13.2元及15.5元。中油指出，自2月28日中東爆發美伊戰爭起，迄3月22日止，依據浮動油價機制（亞鄰最低價）與配合政策啟動專案平穩機制，台灣中油預估汽、柴油合計吸收金額約34.26億元。中油說明，盼在兼顧市場機制下，降低對民眾日常生活與產業營運的影響，並持續維持國內物價穩定。實際零售價格以各營業點公告為準。立委李坤城日前在立法院質詢時，提到近2週中油就虧損33億元；若美伊戰事持續延長，中油是否有預估虧損多少。經濟部次長何晉滄當時回應，會跟著國際油價評估，但若需要持續配合政策，虧損就會繼續增加。何晉滄也說，中油已經提出增資3500億計畫報至政院。