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TWICE演唱會「出現整排空位沒人坐」！不是黃牛翻車

入座時也才發現第1排完全沒有坐人，跟周圍的Once紛紛討論起來。

加上為了保護球迷的「加高鐵欄杆」，如果坐在第一排，那些欄杆會直接卡在眼睛水平視線上

▲大巨蛋看台區第一排加高的欄杆會擋住水平視線，因此官方有多區第一排並無販售，非常有良心！（圖/Threads）

實測B1看台區第一排視野！主辦單位沒硬賣值得讚賞

即便是身高超過180公分的男生坐下，也依舊會被鐵欄杆給遮住視線

寧願少賺錢也不想引起消費糾紛，其實這點還是值得鼓勵，畢竟票價較高還連唱3天，這些座位其實就算開放販售也一定是完售，少掉至少上百萬收益。

▲TWICE大巨蛋演唱會首日完美落幕，接下來還有2天將繼續熱力開唱，嗨爆大巨蛋！（圖／讀者提供）

因此其實不管你買看台區、搖滾區一定多少都會有看不到、找不到TWICE的時候，或者是特定角度會被舞台柱子給擋住

韓國女團TWICE一連在大巨蛋開唱三天，昨（20）日首場已經順利落幕，接下來還有週末2天繼續嗨爆台北！然而有粉絲入場時就發現，自己周圍有一整排的空位都沒有坐人，非常好奇原因。《NOWNEWS》記者也直擊，在B1的145區第一排真的完全沒有坐人，實際上官方完全沒有開放該區購票，因為那裡就是所謂的「超級視線遮蔽區」，為了讓粉絲買票進場有好的觀賞體驗，也不為了賺錢而售票。TWICE在台北演唱會首日在20日熱力開唱，現場人山人海，不過有許多進場的粉絲卻發現，自己周圍有整排空位沒有坐人，好奇是不是又有黃牛在作怪，《NOWNEWS》記者首日坐在B1的145區第2排，這才發現，原來該區的第一排是「視線遮蔽區」，因為大巨蛋如果以棒球視角來看，記者所處在的位置就是「B1外野全區」，這裡因為前方有全壘打牆的防撞墊，，除非站起來否則根本是觀賞體驗史上最差。記者實際到第一排試坐，，以該區票價為6800來看，第一排不售票至少就損失20至25張門票收益，光是我們這區就少了10幾萬的演唱會票房。而且大巨蛋第一排的視線遮蔽區也不只這區，像是B1內野一、三壘側邊（102~104區、122~124區）；B1內野熱區（108區~118區）這些地方，都設有比較高的鐵欄杆，主辦單位才索性不把這些地方拿出來賣，不過由於TWICE的舞台設計屬於「四面延伸舞台」，，但這在購票之前官方都有清楚標示「因為本場演出的舞台設計特殊，每個座位及區域都將會有不同的觀賞體驗，也可能影響部分表演區域的觀賞視野，不僅限於列出的視線遮蔽區，確定可以接受再購買」，希望大家多多體諒囉！