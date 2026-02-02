我是廣告 請繼續往下閱讀

▲紀念碑上提到「她所凝視的南方208度，連結著台北、家人與愛的所在」；而2/8正是大S與具俊曄的結婚紀念日。（圖／記者王意馨攝影）

大S紀念碑全文：

女星大S（徐熙媛）今（2）日離世滿1年，由丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像正式揭幕，儀式約3:30結束。雕像旁的紀念碑上，具俊曄也寫下「在這條軌道上，時間不再終結，愛持續運轉」，展現他深情一面。大S紀念雕像由具俊曄親自設計，一旁的紀念碑除了寫著一個「S」，上面還有具俊曄的深情告白，表示這是一座為熙媛而存在的宇宙。紀念碑上提到「她所凝視的南方208度，連結著台北、家人與愛的所在，同時也標記了2月8日，一個使愛情完成並延伸至永恆的日子。在這條軌道上，時間不再終結，愛持續運轉」。事實上，2/8是大S與具俊曄的結婚紀念日，兩人相隔23年才重逢，如今卻天人永隔，以悲劇收場讓不少人感到不捨與惋惜。這是一座為熙媛而存在的宇宙她的丈夫具俊曄以雕塑為她留下一條不會終止的軌道，讓思念持續運行。九個立方體如行星般圍繞著熙媛—它們既是K00最核心的創作符號，也是一段被長久支持，溫柔守望的藝術人生。「九」在韓語中與koo同音，是熙媛最珍爱的數字，亦是兩人之問無可取代的密語。她所凝視的南方208度，連結著台北、家人與愛的所在，同時也標記了2月8日—一個使愛情完成並延伸至永恆的日子。在這條軌道上，時間不再終結，愛持續運轉。