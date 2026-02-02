女星Melody（殷悅）過去靠著談話節目《康熙來了》爆紅，主打無厘頭貴婦人設，被網友大讚是零負評女星，想不到最近卻在Threads上遭多名不同領域的服務人員爆料，稱她私下為人超級難搞。還有網友表示自己曾去Melody的服裝公司面試，「面試那天就叫我打掃倉庫跟幫她的狗擦尿」，讓網友嚇到不敢去上班。針對這些指控，《NOWNEWS今日新聞》已傳訊詢問本人，至截稿前尚未獲得回應。
Melody形象翻車？遭爆私下是奧客
去年2月一名網友在Threads發文，大讚Melody是零負評女神，想不到卻引來眾多服務業人員的反彈。許多餐飲、航空、精品業店員紛紛爆料Melody私下為人超難搞，留言區不斷有人加入補充新的猛料，導致這篇貼文如今已累積近600萬人次觀看。
一名服務生表示他幫Melody點菜時，Melody口氣極差，「超不客氣，不笑就算了不小心點錯菜會一直咄咄逼人超不耐煩，『為什麼不好好記？來給你給我重複一遍？再講一次』，我第一次遇到那麼不客氣的人何況還是認識的藝人，之後去服務她都會發抖，她也不是會特別跟你說謝謝的類型，就是一副高高在上的樣子。」
Melody遭各界店員集體爆料 疑叫面試者擦狗尿
另一名網友則透露自己曾到Melody的服裝公司面試過，「面試那天就叫我打掃倉庫跟幫她的狗擦尿，我就覺得太可怕了」。其餘爆料內容還包含Melody會拿穿過的一整袋衣服回去服飾店退貨、在航空界風評超差沒人敢服務等，讓粉絲對於Melody的印象大改觀。
不過也有人留言護航Melody，稱自己遇過她本人，態度並沒有很差，「看到留言蠻訝異，Melody經常跟我們買東西，聯絡上的口氣都很正常，個人因素更改訂單會致歉，討論出貨掛上電話前基本的謝謝也都有，在我們公司客服間頗受好評」、「我在巴黎的品牌門店工作，前陣子時裝週有幸接待到Melody，雖然服務的時間很短暫，試了一款牛仔褲而已，但我覺得她很客氣也很有禮貌」。
針對Melody的種種指控，《NOWNEWS今日新聞》已傳訊詢問本人，至截稿前尚未獲得回覆。許多網友也呼籲大家不要捕風捉影，聽信網路討論就妄下定論。
Melody是一片歌手！去年離開《11點熱吵店》
現年47歲的Melody 1999年參加洛杉磯華埠小姐選美比賽獲得冠軍，後來返台出道當歌手，張小燕幫她取藝名殷悅，2003年她曾發行過專輯《愛的Melody》，成為一片歌手。Melody之後轉型成通告藝人、主持人，因在《康熙來了》發言超幽默，許多觀眾成為她的粉絲。Melody還主持過《媽媽咪呀》、《11點熱吵店》，後者已在去年請辭。Melody目前持續有在經營的剩下Podcast、YouTube頻道《姐妹悄悄話》。
Threads
我是廣告 請繼續往下閱讀
去年2月一名網友在Threads發文，大讚Melody是零負評女神，想不到卻引來眾多服務業人員的反彈。許多餐飲、航空、精品業店員紛紛爆料Melody私下為人超難搞，留言區不斷有人加入補充新的猛料，導致這篇貼文如今已累積近600萬人次觀看。
一名服務生表示他幫Melody點菜時，Melody口氣極差，「超不客氣，不笑就算了不小心點錯菜會一直咄咄逼人超不耐煩，『為什麼不好好記？來給你給我重複一遍？再講一次』，我第一次遇到那麼不客氣的人何況還是認識的藝人，之後去服務她都會發抖，她也不是會特別跟你說謝謝的類型，就是一副高高在上的樣子。」
另一名網友則透露自己曾到Melody的服裝公司面試過，「面試那天就叫我打掃倉庫跟幫她的狗擦尿，我就覺得太可怕了」。其餘爆料內容還包含Melody會拿穿過的一整袋衣服回去服飾店退貨、在航空界風評超差沒人敢服務等，讓粉絲對於Melody的印象大改觀。
不過也有人留言護航Melody，稱自己遇過她本人，態度並沒有很差，「看到留言蠻訝異，Melody經常跟我們買東西，聯絡上的口氣都很正常，個人因素更改訂單會致歉，討論出貨掛上電話前基本的謝謝也都有，在我們公司客服間頗受好評」、「我在巴黎的品牌門店工作，前陣子時裝週有幸接待到Melody，雖然服務的時間很短暫，試了一款牛仔褲而已，但我覺得她很客氣也很有禮貌」。
針對Melody的種種指控，《NOWNEWS今日新聞》已傳訊詢問本人，至截稿前尚未獲得回覆。許多網友也呼籲大家不要捕風捉影，聽信網路討論就妄下定論。
現年47歲的Melody 1999年參加洛杉磯華埠小姐選美比賽獲得冠軍，後來返台出道當歌手，張小燕幫她取藝名殷悅，2003年她曾發行過專輯《愛的Melody》，成為一片歌手。Melody之後轉型成通告藝人、主持人，因在《康熙來了》發言超幽默，許多觀眾成為她的粉絲。Melody還主持過《媽媽咪呀》、《11點熱吵店》，後者已在去年請辭。Melody目前持續有在經營的剩下Podcast、YouTube頻道《姐妹悄悄話》。
Threads