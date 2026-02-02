中央氣象署表示，未來台灣一周天氣大致有3階段變化，今（2）日濕冷，北部、宜蘭、中部山區有局部短暫雨，白天氣溫低於20度，周二白天（2月3日）回溫轉晴，周五（2月6日）晚上變天轉雨，鋒面、冷氣團影響，氣溫也會明顯下降。
今天天氣：大陸冷氣團持續影響 北台灣、宜蘭仍會下雨
2月2日今天天氣，氣象署指出，持續受大陸冷氣團影響，各地早晚偏涼冷，中部以北及宜蘭低溫13至15度，南部、花東15至17度，白天北部、宜蘭高溫16至17度，中部、花東高溫19至23度，南部23至25度；降雨方面，基隆北海岸、大台北山區、東北部有短暫雨，桃園以北、花東、中部山區有局部短暫雨。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，午後東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物稍易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：冷氣團白天減弱 雨區再縮小
2月3日明天的天氣，氣象署說明，清晨大陸冷氣團影響，北部、東半部天氣偏冷，其它地區早晚偏冷；白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
一周天氣：周三天氣好轉 周五冷氣團濕冷到周末
氣象署提及，周三至周五白天，全台天氣維持多雲到晴，僅東南部及恆春半島偶爾飄點雨，中南部日夜溫差大，周五晚上至周六，將有鋒面通過及大陸冷氣團南下，天氣再轉濕冷，尤其北部、東半部整天有短暫雨，冷氣團預估會影響至下周一。
資料來源：中央氣象署、環境部
