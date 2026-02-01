台灣40年羊奶龍頭品牌「嘉南羊乳」，2025年在社群Threads上爆紅，全因官方「羊編」深夜海巡溫暖回應、幽默風格走紅，卻在2026年初因行銷公司「代操」一文而身陷風波，甚至出現二度炎上的事件。對此，《NOWNEWS今日新聞》整理本次嘉南羊乳事件懶人包，帶您一次看懂事件始末。
嘉南羊乳炎上事件軸總整理
📍羊小編的崛起與爆紅：
從2025年2月開始，「嘉南羊乳」在社群上新創Threads帳號，隨後積極經營社群，3月份首次出現爆紅貼文〈三張圖讓你回到國小〉，吸引破萬網友按讚。而「羊編」一詞首次出現在文章內容中，則是在4月1日，並開始了爆紅之路。
📍行銷公司喊代操，引爆首次炎上：
2026年1月底，社群上一名「美樂蒂小姐」將嘉南羊乳當作案例，發文表示：「幫嘉南羊乳操作Threads，紅到被別人拿來做推廣服務廣告」，卻意外引爆社群譁然。許多粉絲對於「代操」一詞相當反感，認為過往羊編的溫情海巡全是行銷操作。
📍羊編道歉到深夜，力挽狂瀾首次滅火：
輿論發酵後，大家喜愛的羊小編從1月29日晚間起就在社群現身，在各種網友、行銷專家、其他店家針對嘉南羊乳的評論文章下方留言道歉，成功逆轉部分社群風向。
而在1月30日，嘉南羊乳發出第一份聲明，署名「嘉南羊乳運銷合作社」，強調「羊小編確實是公司同仁，感謝大家對羊小編的支持，嘉南羊乳不僅堅持品質，更是一個溫暖的大家庭，我們會持續優化溝通管道，確保品牌與大家在一起」，羊編也在留言區透露自己獲得「牧草升級（加薪）」方案。
📍總公司提油救火挺行銷，二度炎上：
事情才好轉一天，1月31日嘉南羊乳Threads又出現第二份聲明，署名「保證責任臺灣省嘉南羊乳運銷合作社」，內容轉為力挺行銷公司，甚至揚言提告網路惡意抹黑之言論，立刻讓社群二度炎上。目前該份聲明已經刪除。
📍羊編二度救場與身份疑雲（最新進度）
今（1）日凌晨，羊編再度深夜現身，說明消失數小時的真實原因，以及力挺公關公司的聲明為何會出現，同時也表示自己沒有被開除，並且已獲得加薪。
不過，也有不少粉絲質疑，目前羊編的發文方式與過往出現差異，例如「使用過多表情符號」、「疑似出現AI痕跡」等，認為背後發文者可能已非先前的羊編本人。
🟡嘉南羊乳的羊編是誰？
從嘉南羊乳過往Threads發文來看，羊編是嘉南羊乳的員工，除了深夜海巡回應、發梗圖之外之外，也曾多次在自己的辦公桌前拿著自家產品推廣，而且從露出的手部來看，羊編的本尊應為女性。
🟡嘉南羊乳社群的分工真相為何？
根據嘉南羊乳這幾天發布的兩份聲明，可以看出「開啟品牌行銷顧問公司」的確有與嘉南羊乳簽約合作，該團隊主要負責「羊IP」的創意發想與整體企劃，並提供「圖像以及視覺風格建議」。
而嘉南羊乳的羊編，則是公司老員工，Threads上回應的文字與發文內容，半夜、清晨出現的海巡回覆，全是由她一人親自執行，而這份真誠，則是被許多行銷專家、網友認為是真正吸引人成為粉絲的重要關鍵。
🟡為什麼粉絲這麼生氣？
原本喜愛「羊編」幽默個性的粉絲感到被背叛，認為過往溫暖的互動僅是冰冷的行銷操作，紛紛表示心碎並揚言退追蹤。
後續羊編力挽狂瀾道歉之後，卻又被公司高層發出的災難級聲明二度炎上，也讓粉絲為她感到難過，認為羊小編值得更好的職場環境。
資料來源：嘉南羊乳Threads
