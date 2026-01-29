台灣40年老品牌嘉南羊乳，因為社群小編「羊編」幽默風趣的發文風格，再加上海巡推廣羊奶的賣力模樣，去年開始在社群Threads上爆紅，增加許多忠實年輕粉絲，活絡了羊奶市場。不過，近期有行銷公司自爆，稱南羊乳和其合作「代操Threads」，瞬間讓許多粉絲在情感層面難以接受。對此，嘉南羊乳小編也在晚間發出完整道歉文，強調：「Threads 上的每一次留言、每一句話，都是我羊編本人拿手機，一個字一個字打出來的」，真誠道歉文也獲得大批網友諒解。
被行銷公司當代操案例！嘉南羊乳小編衰捲風波
近期有行銷公司業者在社群上，以嘉南羊乳為案例，稱公司助攻老品牌轉型，「幫嘉南羊乳操作Threads」。而貼文曝光後，立刻引爆譁然，因為許多粉絲都認為幽默可愛的「羊編」是真實存在的，結果卻是行銷代操的成果，情感層面難以接受。
隨著輿論持續延燒，嘉南羊乳的「羊編」今（29）晚在Threads上正面回應，解釋公司確實有與行銷公司合作，但對方只是在圖像與視覺風格給予建議。
羊編也真誠的表示：「每一篇發文、每一次海巡、每一則留言，都是由嘉南羊乳總公司我羊編本人！親自執行、親自承擔，沒有代操！也沒有委外代操半夜、清晨還在出現的那些留言，真的只是因為有一個羊編我自己一個人，在家裡在滑手機、在回應大家。」
羊編也補充，自己是嘉南羊乳的員工，「不是行銷公司的員工行銷公司也從來沒有參與我們的留言互動與海巡」，也理解粉絲為何會對「操作」這兩個字會讓人感到失落，但也擔保：「你們在 Threads 看到的羊編，是真實存在的一個人，只有我一個人在執行、在回覆、在海巡，半夜發文、清晨六點留言，都只是因為我那個時間還醒著，不是因為有人排程。」
嘉南羊乳小編真誠的道歉文曝光後，短短3個小時就吸引超過3.7萬名網友按讚力挺，紛紛留言安慰，「沒看過代工的編這麼認真回留言，肯定是公司員工自己認真的回覆」、「羊編突然那麼感性，我好感動」、「小小的羊蹄子一字一字的打字出來⋯雖然我不敢喝羊奶但是還是永遠支持小羊編」。
資料來源：嘉南羊乳
