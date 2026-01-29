到宜蘭三星鄉遊玩，提到「張美阿嬤」幾乎無人不曉。創辦人張美曾擔任三星鄉行健村長達20年的村長，是當地推動有機農業、將灌排分流奠定農村基礎的超級大功臣。她在2016年退休後開設農場，初衷是推廣食農教育，後因引進梅花鹿並打造日系風格，在疫情期間一炮而紅，被譽為「台版奈良」，更帶動了宜蘭動物農場的風潮。
分家鬧雙包？遊客傻眼：到底哪間才是正宗
然而，從2025年開始，許多遊客發現三星鄉竟出現了兩間「張美阿嬤農場」，員工甚至在路邊攔車搶客，招牌分別寫著「動物搬新家」與「動物沒有搬家」，讓現場民眾一頭霧水。
事實上，張美阿嬤本人曾公開說明，「張美阿嬤」這個品牌兩邊都可以用。目前臉書搜尋可分別找到兩個名為「張美阿嬤農場」的粉專，其中一個是擁有57萬粉絲的「張美阿嬤農場」，地址標示在宜蘭縣三星鄉萬富七路，為小兒子分家後另行開設。不過，該粉專今（28）日也發布聲明，強調「投毒事件與樹懶餐廳無關」，並表示將保留法律追訴權。
另一個則是「張美阿嬤農場」（月森甯手作工坊），位於三星鄉行健溪一路二段161號的原址，由阿嬤與兩位女兒經營。該粉專今（28）日也發出聲明：「本農場於112年6月發現王姓男子之行為嚴重違背動物福利與經營理念後，已終止與王姓男子之一切合作；其後，該王姓男子另立名稱自行經營其他場域，相關行為與決策均屬其個人行為，與本農場之營運、管理及動物照護完全無關。」
投毒案撕開家族裂痕：切割「巨嬰」兒子
隨著小兒子王男涉及「空拍機投毒案」被起訴，這段分家往事也被重新檢視。原址的「月森甯手作工坊」粉專強調，雙方分家的真正原因並非金錢糾紛，而是因為發現王男投毒害死同業動物的荒唐行徑，嚴重違背了阿嬤「對土地最基本的要求」與動物福利理念，才決定終止合作，更在粉專留言區直指投毒的王男是巨嬰，出事才會回家討奶吃。
