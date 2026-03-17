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輝達GTC今（17）日正式登場，執行長黃仁勳表示，AI現在已經到了推理轉折點，AI變成能夠生成的AI，能夠生成的AI變成能夠推理的AI，能夠推理的AI現在變成了能夠實際執行生產工作的AI，AI早已過了訓練階段，現在是推理領域，也終於能夠執行生產性工作。黃仁勳指出，ChatGPT開啟了生成式 AI時代，它不僅能夠理解、感知，還能夠翻譯和生成，接著推理讓AI能夠反思，能夠自我思考，讓AI能夠規劃、分解問題，並將原本無法理解的問題分解成它可以理解的步驟或部分，讓生成式AI變得可靠且基於事實。AI從能夠感知變成了能夠生成的AI；能夠生成的AI變成了能夠推理的AI；能夠推理的AI現在變成了能夠實際執行工作的AI，黃仁勳說，這是AI根本性的轉折，也就是說，推理的拐點已經到來，AI要思考，為了思考就要進行推理；AI要執行，為了執行就必須進行推理；AI若要執行閱讀、推理等工作，就必須生成Token，必須進行推理，因此，AI現在早已過了訓練階段，現在是推理領域，也終於能夠執行生產性工作，這也是轉折點已經到來的原因。另一方面，黃仁勳展示了一張關鍵投影片，揭示全球 AI 算力市場正進入爆發式成長階段。該圖顯示，全球資料中心市場的潛在規模（TAM）已從 2025 年約 5000 億美元，在短短一年內躍升至超過1兆美元，並且仍在持續擴張。