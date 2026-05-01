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麥當勞：買一送一！免費送小薯、薯餅 歡樂送優惠



麥當勞表示，本周APP全球版12大優惠券全新開吃，門市限定：



麥當勞表示，本周APP全球版12大優惠券全新開吃，門市限定：



即日起至5月3日： ◾️單點「38元中杯飲品買一送一」手機點餐限定、



◾️買超值全餐「免費送吉事漢堡」手機點餐限定、



◾️單點草莓白巧克力三角派「免費送小薯」、



◾️單點草莓白巧克力三角派「免費送蛋捲冰淇淋」、



◾️單點6塊麥克雞塊「免費送小薯」、



◾️單點勁辣香雞翅（一份兩塊）「免費送蛋捲冰淇淋」、



◾️單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」。







麥當勞歡樂送優惠（外送平台同享）： 即日起至5月26日（若提早售完以提早售完日為準），歡樂送及foodpanda／Uber Eats外送平台，期間限定迷你Q紫薯專屬優惠，Q紫薯甜心組「迷你Q紫薯＋指定飲品」89元起、雙Q紫薯超值組「2份迷你Q紫薯」109元起。 即日起至5月26日（若提早售完以提早售完日為準），歡樂送及foodpanda／Uber Eats外送平台，期間限定迷你Q紫薯專屬優惠，

摩斯漢堡：買一送一！10元多一件、套餐省60元 勞動節連假優惠券



摩斯漢堡5月「MOS超值省」優惠券，勞動節5月1日至5月31日，報稅季17張優惠券激省攻略：



摩斯漢堡5月「MOS超值省」優惠券，勞動節5月1日至5月31日，報稅季17張優惠券激省攻略： ◾️ 5月1日勞動節當天，全台門市免優惠券，開喝大杯摩斯咖啡或大杯精選咖啡「買一送一」加碼優惠。



買一送一！ ◾️



＋10元多一件！月亮薯條、摩斯蒟蒻冰紅茶、摩斯咖啡／摩斯奶茶、精選咖啡「＋10元多一件」。 ◾️



2杯飲料99元！紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶等4款指定飲品任選。 ◾️ 套餐現省60元起！「超級大麥薑燒珍珠堡／摩斯炸蝦堡＋摩斯雞塊4塊＋月亮薯條＋大杯冰紅茶」特價169元起（原價229元）。 ◾️ ◾️ ◾️ ◾️

▲摩斯漢堡「MOS超值省」17張優惠券，出示圖片爽吃優惠。勞動節5月報稅季激省攻略。（圖／摩斯漢堡提供）

必勝客：大披薩買一送一！外帶三大優惠

買一送一！必勝客外帶「買大披薩送大披薩」、外送「買大披薩送小披薩」。

火山披薩買大送大！必勝客外帶「買火山大披薩送大披薩」、外送「買火山大披薩送小披薩」。

連假套餐優惠！外帶買大送大、外送買大送小＋指定副食（4選1）＋飲料副食（3選1），優惠價759元起，加價升級芝心限時6折

漢堡王：買一送一！免費升級套餐 勞動節連假優惠



漢堡王即日起至5月17日，全門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）爽吃「買一送一」迎夏尋堡趣優惠券，小薯條、小洋蔥圈、小辣薯球、4塊雞塊、3入黃金QQ球、大玉米濃湯及38元中杯飲料共11款「買一送一」；還有1+1自由配49元起、套餐百元有找。



漢堡王即日起至5月17日，全門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）爽吃；還有1+1自由配49元起、套餐百元有找 勞動節加碼，即日起至5月3日，購買原味 ／辣味小華堡、Q彈海老堡「免費升級套餐」特價119元（原價174元）現賺55元！套餐包含小點心與中杯飲料，點心有薯條、洋蔥圈、辣薯球任選，再自由配飲料。 套餐包含小點心與中杯飲料，點心有薯條、洋蔥圈、辣薯球任選，再自由配飲料。

達美樂：買1送2！母親節抽「999純金火山」

買1送2！達美樂勞動節連假爽吃「買1送2」，優惠碼980325，「買大披薩送大披薩、再送大可樂」，而且外帶／外送都適用。

母親節999純金火山只送不賣！即日起至5月17日，訂購任一款達美樂母親節限定套餐（寵愛女王套餐／暖心饗宴套餐／佳節歡聚套餐），並於5月17日前，憑購買發票序號至達美樂官方活動網站完成登錄，即可獲得抽獎資格，有機會把全球唯一「999純金火山」帶回家（每組發票號碼限乙次抽獎機會）。

▲達美樂買1送2！母親節優惠「999純金火山」只送不賣。（圖／達美樂提供）

福勝亭：買一送一！19元多一件 13大優惠券勞動節吃到母親節



福勝亭表示，買一送一、＋19元多一件，13大優惠券勞動節吃到母親節。4月20日至6月23日，出示DM即可享優惠（外送／線上訂購不適用）；內用可享白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加：



福勝亭表示，買一送一、＋19元多一件，13大優惠券勞動節吃到母親節。4月20日至6月23日，出示DM即可享優惠（外送／線上訂購不適用）；內用可享白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加： ◾️ 飲料2杯優惠價35元（原價70元）



買一送一！（原價70元） ◾️ 日式唐揚雞2份優惠價84元（原價130元）



＋19元多一件！（原價130元） ◾️「開運豬排定食」優惠價200元（原價230元）



◾️（原價230元） ◾️「黃金泡菜」優惠價36元（原價45元）



◾️（原價45元） ◾️「茶碗蒸」優惠價46元（原價55元）



◾️（原價55元） ◾️「酥炸長尾蝦＋黃金泡菜」優惠價110元（原價133元）



◾️（原價133元） ◾️「開運豬排定食＋胡麻玉米筍＋飲料」優惠價265元（原價320元）



◾️（原價320元） ◾️「鮮嫩炸雞柳定食＋茶碗蒸＋飲料」優惠價265元（原價320元）



◾️（原價320元） ◾️「日式醬烤雞腿定食＋和風豆腐＋飲料」優惠價265元（原價320元）



◾️（原價320元） ◾️「起司豬排丼定食＋涼拌干貝唇」優惠價269元（原價325元）



◾️（原價325元） ◾️「鹽烤鯖魚定食＋日式唐揚雞」優惠價277元（原價335元）



◾️（原價335元） ◾️「厚切活力豬排定食＋酥炸長尾蝦」優惠價313元（原價378元）



◾️（原價378元） ◾️「開運豬排定食＋和風咖哩雞肉定食＋涼拌小菜＋飲料x2」優惠價465元（原價575元） ◾️（原價575元） ◾️ ◾️

▲福勝亭買一送一、+19元多一件，13大優惠券勞動節連假爽吃。（圖／翻攝自福勝亭FB）

肯德基：「6炸雞＋6蛋撻」399元！勞動節優惠吃到母親節



肯德基表示，即日起「開心聚 就醬吃」四大勞動節優惠吃到母親節：



肯德基表示，即日起「開心聚 就醬吃」四大勞動節優惠吃到母親節：



4月28日至5月11日： ◾️「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」特價399元（原價720元約55折）



◾️（原價720元約55折） ◾️6入「開心果脆粒蛋撻禮盒」特價285元（原價342元約83折）



◾️（原價342元約83折）



4月28日至5月18日： ◾️爆脆無骨雞腿霸就醬沾分享盒「爆脆無骨雞腿霸 x 6＋中份香酥脆薯＋上校雞塊 x 8＋大瓶可樂1.25L＋南洋酸甜醬＋BBQ煙燻醬」特價488元（原價743元約66折）



◾️（原價743元約66折） ◾️「薯餅雙入組」特價55元（原價80元約69折） ◾️（原價80元約69折）

三商炸雞：6塊檸檬雞翅桶199元！勞動節優惠



三商炸雞即日起至5月27日，「6塊檸檬雞翅」特價199元（原價390元）。 （原價390元）。

德州美墨炸雞：套餐130元起！勞動節搶先吃母親節優惠

繼光香香雞：88折明星餐！勞動節連假優惠



繼光香香雞表示，即日起至5月3日，推出88折明星餐優惠：



◾️全明星餐A：「香香炸雞XL＋阿根廷魷魚M＋蒜脆杏鮑菇」特價335元、



◾️全明星餐A：「香香炸雞XL＋阿根廷魷魚M＋蒜脆杏鮑菇」特價335元、 ◾️全明星餐B：「香香炸雞XL＋阿根廷魷魚M＋墨魚甜不辣＋甜心地瓜球」特價361元。



◾️全明星餐B：「香香炸雞XL＋阿根廷魷魚M＋墨魚甜不辣＋甜心地瓜球」特價361元。 提醒大家，優惠僅限現場門市使用；優惠不併用；部分門市開賣，商品供應以門市實際狀況為主。 提醒大家，優惠僅限現場門市使用；優惠不併用；部分門市開賣，商品供應以門市實際狀況為主。

德克士炸雞：勞動節開吃「母親節套餐58折」起！再享加購優惠



德克士炸雞表示，4月27日至5月27日，母親節暖心感恩祭，勞動節開吃限定套餐58折起優惠：



◾️即日起至5月10日，德克士母親節限定套餐「咔滋脆皮炸雞5塊＋咔滋香辣雞翅2對＋檸香雞腿堡＋大地瓜薯條＋鮮萃檸檬綠／紅茶3杯」特價629元；可享199元加購母親節點心組。



即日起至5月10日，德克士母親節限定套餐「咔滋脆皮炸雞5塊＋咔滋香辣雞翅2對＋檸香雞腿堡＋大地瓜薯條＋鮮萃檸檬綠／紅茶3杯」特價629元；可享199元加購母親節點心組。 ◾️5月11日至5月27日，德克士暖心同聚分享餐「咔滋脆皮炸雞5塊＋BBQ烤翅2對＋大咔滋薯霸＋鮮萃檸檬綠／紅茶2杯」特價539元；可享199元加購暢銷點心組。 5月11日至5月27日，德克士暖心同聚分享餐「咔滋脆皮炸雞5塊＋BBQ烤翅2對＋大咔滋薯霸＋鮮萃檸檬綠／紅茶2杯」特價539元；可享199元加購暢銷點心組。

51勞動節連假「買一送一」11大速食優惠一次爽吃！麥當勞、必勝客、摩斯漢堡、漢堡王、福勝亭都有「買一送一」，達美樂買1送2、肯德基「6炸雞＋6蛋撻」399元、三商炸雞雞翅桶199元、德州美墨炸雞套餐130元起、繼光香香雞88折、德克士炸雞套餐58折。◾️◾️◾️◾️◾️德州美墨炸雞表示，寵愛媽咪母親節限定優惠：◾️「媽咪獨享雞翅餐」130元：大雞翅 x 2＋中飲◾️香脆炸雞桶360元：美式炸雞 x 6塊◾️辣味腿排桶350元：美式辣味腿排 x 6塊◾️高蛋白去骨雞胸桶350元：去骨雞胸肉 x 6塊◾️兒童來一桶350元：香酥雞柳條 x 10塊◾️原味大雞翅桶199元：大雞翅 x 6◾️香濃爆漿肉醬起司雞柳條230元：附特調紅茶◾️香脆炸雞皮100元：附火辣醬◾️雪花起司搖搖卷卷薯條100元◾️起司肉醬卷卷薯條140元◾️香脆手槍大雞腿149元