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▲陳意涵（左）說很抗拒演這麼浮誇的生產戲。（圖／翻攝自YouTube 飛碟聯播網）

電影《陽光女子合唱團》票房突破7億元，演員群上遍各大節目宣傳，但卻爆出陳意涵在宣傳時吐槽安心亞明明演受刑人，卻還是很愛漂亮一直補唇蜜，讓安心亞不是很開心。陳意涵劇中有生產戲，要演出聲嘶力竭的模樣，她一度抗拒，「都什麼年代了？」意見不少。根據《鏡週刊》報導，陳意涵在陶晶瑩的節目《女人心事》中爆料，安心亞隨時隨地都在補唇蜜，事後剪接時導演只能一直往她的嘴唇壓顏色，畢竟演受刑人不能太漂亮。聽到陳意涵的爆料，孫淑媚說沒有印象，鍾欣凌也不想捲入，直呼，「她一直都很漂亮。」還替安心亞緩頰，「她戲裡談戀愛，合理啦！」據悉此事讓安心亞頗為不悅。但陳意涵個性本就心直口快，她在片中開場戲有生小孩的畫面，需要聲嘶力竭，這也讓她很抗拒，因為現在生小孩根本不會那麼狼狽，「都什麼年代了。」不過《陽光女子合唱團》的背景，也是20年前保外就醫的生產，聲嘶力竭倒是不違和，最後也只能照著導演要求演出。對於爆料，截稿前雙方尚未回覆。