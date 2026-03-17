2026世界棒球經典賽（WBC）賽程進到4強賽最後戰，繼日期美國以2:1擊敗多明尼加取得冠軍戰門票後，今（17）日上午8時，將由本屆棒球經典賽最大黑馬義大利出戰實力堅強的委內瑞拉，誰贏誰就跟美國爭冠軍！《NOWNEWS》特別整理YouTube免費轉播、電視轉播平台、網路付費轉播平台相關資訊，讓球迷一起為自己喜愛的球隊加油！
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📍LIVE 2026 WBC世界棒球經典賽四強賽 委內瑞拉VS義大利（直播聊天室）主播：錢定遠、球評：潘忠韋
📍WBC 愛爾達熱血直播! 轉播台視角 委內瑞拉VS義大利 3/17 四強 ｜ 2026 WBC 棒球經典賽
⚾️義大利VS委內瑞拉經典賽電視轉播平台免費看
📍愛爾達電視體育1台（MOD200台）
📍緯來電視台（有線電視72台）
📍東森新聞台（有線電視51台）
📍台視（有線電視8台）
⚾️義大利VS委內瑞拉經典賽網路轉播平台
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📍愛爾達ELTA.tv線上看
最便宜的有一季的三個月可以選擇，90天訂閱方案599元，平均一個月才199元，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽運動迷。
2026年世界棒球經典賽加拿大隊30人名單
📍投手（16位）：洛根·艾倫Logan Allen、邁卡·阿什曼Micah Ashman(巴爾的摩金鶯)、菲利普·奧蒙Phillippe Aumont(自由球員)、喬丹·巴拉佐維奇Jordan Balazovic(統一獅)、艾瑞克·塞蘭托拉Eric Cerantola(堪薩斯皇家)、印地哥·迪亞茲Indigo Diaz(亞利桑那響尾蛇)、安東尼·金恩Antoine Jean(科羅拉多落磯)、卡特·洛文Carter Loewen(聖地牙哥教士)、亞當·馬克Adam Macko(多倫多藍鳥)、詹姆斯·派克斯頓James Paxton、卡爾·克安崔爾Cal Quantrill(德州遊騎兵)、諾亞·斯基洛Noah Skirrow、麥可·索羅卡Michael Soroka(亞利桑那響尾蛇)、詹姆森·泰隆Jameson Taillon(芝加哥小熊)、麥特·威爾金森Matt Wilkinson(克里夫蘭守護者)、羅伯·扎斯特里茲尼Rob Zastryzny(密爾瓦基釀酒人)。
📍捕手（2位）：連恩·希克斯Liam Hicks(邁阿密馬林魚)、波·奈勒Bo Naylor(克里夫蘭守護者)
📍內野手（7位）：泰勒·布萊克Tyler Black(密爾瓦基釀酒人)、麥特·戴維森Matt Davidson(NC恐龍)、亞當·霍爾Adam Hall、愛德華·朱利安Edouard Julien(科羅拉多落磯)、奧托·洛佩茲Otto Lopez(邁阿密馬林魚)、約許·奈勒Josh Naylor(西雅圖水手)、亞伯拉罕·托羅Abraham Toro(堪薩斯皇家)
📍外野手（5位）：歐文·凱西Owen Caissie(邁阿密馬林魚)、丹佐·克拉克Denzel Clarke(運動家)、泰勒·歐尼爾Tyler O’Neill(巴爾的摩金鶯)、雅各·羅布森Jacob Robson、賈里德·楊Jared Young(紐約大都會)
2026年世界棒球經典賽委內瑞拉隊30人名單
📍投手（17人）：José Alvarado（費城費城人）、Eduard Bazardo（西雅圖水手）、José Buttó（舊金山巨人）、Enmanuel De Jesus（邁阿密馬林魚）、Yoendrys Gómez（坦帕灣光芒）、Pablo López（明尼蘇達雙城）、Keider Montero（底特律老虎）、Daniel Palencia（芝加哥小熊）、Eduardo Rodriguez（亞利桑那響尾蛇）、Antonio Senzatela（科羅拉多落磯）、Ranger Suárez（波士頓紅襪）、Angel Zerpa（密爾瓦基釀酒人）、Germán Márquez、Carlos Guzman、Andrés Machado、Oddanier Mosqueda、Ricardo Sanchez
📍捕手（2人）：Salvador Perez（堪薩斯皇家）、William Contreras（密爾瓦基釀酒人）
📍內野手（7人）：Luis Arraez（舊金山巨人）、Willson Contreras（波士頓紅襪）、Maikel Garcia（堪薩斯皇家）、Andrés Giménez（多倫多藍鳥）、Eugenio Suárez（辛辛那提紅人）、Gleyber Torres（底特律老虎）、Ezequiel Tovar（科羅拉多落磯）
📍外野手（4人）：Wilyer Abreu（波士頓紅襪）、Jackson Chourio（密爾瓦基釀酒人）、Ronald Acuña Jr.（亞特蘭大勇士）、Javier Sanoja（邁阿密馬林魚）
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📍投手（16位）：洛根·艾倫Logan Allen、邁卡·阿什曼Micah Ashman(巴爾的摩金鶯)、菲利普·奧蒙Phillippe Aumont(自由球員)、喬丹·巴拉佐維奇Jordan Balazovic(統一獅)、艾瑞克·塞蘭托拉Eric Cerantola(堪薩斯皇家)、印地哥·迪亞茲Indigo Diaz(亞利桑那響尾蛇)、安東尼·金恩Antoine Jean(科羅拉多落磯)、卡特·洛文Carter Loewen(聖地牙哥教士)、亞當·馬克Adam Macko(多倫多藍鳥)、詹姆斯·派克斯頓James Paxton、卡爾·克安崔爾Cal Quantrill(德州遊騎兵)、諾亞·斯基洛Noah Skirrow、麥可·索羅卡Michael Soroka(亞利桑那響尾蛇)、詹姆森·泰隆Jameson Taillon(芝加哥小熊)、麥特·威爾金森Matt Wilkinson(克里夫蘭守護者)、羅伯·扎斯特里茲尼Rob Zastryzny(密爾瓦基釀酒人)。
📍捕手（2位）：連恩·希克斯Liam Hicks(邁阿密馬林魚)、波·奈勒Bo Naylor(克里夫蘭守護者)
📍內野手（7位）：泰勒·布萊克Tyler Black(密爾瓦基釀酒人)、麥特·戴維森Matt Davidson(NC恐龍)、亞當·霍爾Adam Hall、愛德華·朱利安Edouard Julien(科羅拉多落磯)、奧托·洛佩茲Otto Lopez(邁阿密馬林魚)、約許·奈勒Josh Naylor(西雅圖水手)、亞伯拉罕·托羅Abraham Toro(堪薩斯皇家)
📍外野手（5位）：歐文·凱西Owen Caissie(邁阿密馬林魚)、丹佐·克拉克Denzel Clarke(運動家)、泰勒·歐尼爾Tyler O’Neill(巴爾的摩金鶯)、雅各·羅布森Jacob Robson、賈里德·楊Jared Young(紐約大都會)
📍投手（17人）：José Alvarado（費城費城人）、Eduard Bazardo（西雅圖水手）、José Buttó（舊金山巨人）、Enmanuel De Jesus（邁阿密馬林魚）、Yoendrys Gómez（坦帕灣光芒）、Pablo López（明尼蘇達雙城）、Keider Montero（底特律老虎）、Daniel Palencia（芝加哥小熊）、Eduardo Rodriguez（亞利桑那響尾蛇）、Antonio Senzatela（科羅拉多落磯）、Ranger Suárez（波士頓紅襪）、Angel Zerpa（密爾瓦基釀酒人）、Germán Márquez、Carlos Guzman、Andrés Machado、Oddanier Mosqueda、Ricardo Sanchez
📍捕手（2人）：Salvador Perez（堪薩斯皇家）、William Contreras（密爾瓦基釀酒人）
📍內野手（7人）：Luis Arraez（舊金山巨人）、Willson Contreras（波士頓紅襪）、Maikel Garcia（堪薩斯皇家）、Andrés Giménez（多倫多藍鳥）、Eugenio Suárez（辛辛那提紅人）、Gleyber Torres（底特律老虎）、Ezequiel Tovar（科羅拉多落磯）
📍外野手（4人）：Wilyer Abreu（波士頓紅襪）、Jackson Chourio（密爾瓦基釀酒人）、Ronald Acuña Jr.（亞特蘭大勇士）、Javier Sanoja（邁阿密馬林魚）
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