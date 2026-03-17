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▲2026世界棒球經典賽電視免費轉播、直播平台一覽。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026年世界棒球經典賽加拿大隊30人名單

▲儘管球隊陣容中有許多美籍大聯盟名將助陣，但若考慮到賽前各界的預測，義大利代表隊在2026年第六屆世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）的表現只能用「黑馬」來形容。（圖／美聯社／達志影像）

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▲委內瑞拉實力堅強，在8強賽先打掉日本，接下來4強將迎戰本屆經典賽黑馬義大利。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界棒球經典賽（WBC）賽程進到4強賽最後戰，繼日期美國以2:1擊敗多明尼加取得冠軍戰門票後，今（17）日上午8時，將由本屆棒球經典賽最大黑馬義大利出戰實力堅強的委內瑞拉，誰贏誰就跟美國爭冠軍！《NOWNEWS》特別整理YouTube免費轉播、電視轉播平台、網路付費轉播平台相關資訊，讓球迷一起為自己喜愛的球隊加油！民眾可以如果只能線上觀看，，同個帳號支援3部裝置同時登入觀看，平均下來每人只要133元，趕快揪親朋好友一起訂閱為中華隊加油。，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽運動迷。洛根·艾倫Logan Allen、邁卡·阿什曼Micah Ashman(巴爾的摩金鶯)、菲利普·奧蒙Phillippe Aumont(自由球員)、喬丹·巴拉佐維奇Jordan Balazovic(統一獅)、艾瑞克·塞蘭托拉Eric Cerantola(堪薩斯皇家)、印地哥·迪亞茲Indigo Diaz(亞利桑那響尾蛇)、安東尼·金恩Antoine Jean(科羅拉多落磯)、卡特·洛文Carter Loewen(聖地牙哥教士)、亞當·馬克Adam Macko(多倫多藍鳥)、詹姆斯·派克斯頓James Paxton、卡爾·克安崔爾Cal Quantrill(德州遊騎兵)、諾亞·斯基洛Noah Skirrow、麥可·索羅卡Michael Soroka(亞利桑那響尾蛇)、詹姆森·泰隆Jameson Taillon(芝加哥小熊)、麥特·威爾金森Matt Wilkinson(克里夫蘭守護者)、羅伯·扎斯特里茲尼Rob Zastryzny(密爾瓦基釀酒人)。連恩·希克斯Liam Hicks(邁阿密馬林魚)、波·奈勒Bo Naylor(克里夫蘭守護者)泰勒·布萊克Tyler Black(密爾瓦基釀酒人)、麥特·戴維森Matt Davidson(NC恐龍)、亞當·霍爾Adam Hall、愛德華·朱利安Edouard Julien(科羅拉多落磯)、奧托·洛佩茲Otto Lopez(邁阿密馬林魚)、約許·奈勒Josh Naylor(西雅圖水手)、亞伯拉罕·托羅Abraham Toro(堪薩斯皇家)歐文·凱西Owen Caissie(邁阿密馬林魚)、丹佐·克拉克Denzel Clarke(運動家)、泰勒·歐尼爾Tyler O’Neill(巴爾的摩金鶯)、雅各·羅布森Jacob Robson、賈里德·楊Jared Young(紐約大都會)José Alvarado（費城費城人）、Eduard Bazardo（西雅圖水手）、José Buttó（舊金山巨人）、Enmanuel De Jesus（邁阿密馬林魚）、Yoendrys Gómez（坦帕灣光芒）、Pablo López（明尼蘇達雙城）、Keider Montero（底特律老虎）、Daniel Palencia（芝加哥小熊）、Eduardo Rodriguez（亞利桑那響尾蛇）、Antonio Senzatela（科羅拉多落磯）、Ranger Suárez（波士頓紅襪）、Angel Zerpa（密爾瓦基釀酒人）、Germán Márquez、Carlos Guzman、Andrés Machado、Oddanier Mosqueda、Ricardo SanchezSalvador Perez（堪薩斯皇家）、William Contreras（密爾瓦基釀酒人）Luis Arraez（舊金山巨人）、Willson Contreras（波士頓紅襪）、Maikel Garcia（堪薩斯皇家）、Andrés Giménez（多倫多藍鳥）、Eugenio Suárez（辛辛那提紅人）、Gleyber Torres（底特律老虎）、Ezequiel Tovar（科羅拉多落磯）Wilyer Abreu（波士頓紅襪）、Jackson Chourio（密爾瓦基釀酒人）、Ronald Acuña Jr.（亞特蘭大勇士）、Javier Sanoja（邁阿密馬林魚）