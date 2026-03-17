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輝達去年底宣布豪砸200億美元收購AI晶片新創公司Groq，而市場也預料輝達將推出整合Groq技術的新產品，執行長黃仁勳今（17）日公布了Vera Rubin系統整合Groq技術晶片產品，而Groq晶片證實由三星代工生產，現也已經投產，預計將在今年下半年左右出貨。輝達去年12月以200億美元收購Groq，Groq是一家開發「語言處理單元」（LPU）的新創公司，其技術專為高速回應複雜的AI查詢而設計。黃仁勳今日也在GTC上證實，包含Groq的Vera Rubin系統，他要感謝三星為輝達生產了Groq LP30晶片，三星現在也正加緊全力生產中。而Groq晶片現在也已經投產，預計將在下半年、第三季左右出貨。至於Vera Rubin生產進度，黃仁勳指出，Vera Rubin採樣進行得很順利。輝達現在已經建立了一個供應鏈，每週可以製造數千台Vera Rubin系統，他說，每個月供應鏈都能產出數個GW規模的AI工廠，因此，現階段會一邊生產Vera Rubin機架，一邊生產 GB200機架。「我們正處於全面生產狀態。」