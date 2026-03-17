人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）的年度科技盛會「GTC大會」，將於美西時間16日登場，執行長黃仁勳將發表專題演講，發布新一代晶片。輝達緊跟近期爆紅的AI助理「OpenClaw」話題，推出自家版本的「NemoClaw」，並在園區搭建「養龍蝦」互動專區。
輝達GTC「GPU Technology Conference」是NVIDIA（輝達）每年舉辦的全球頂尖AI與加速運算年會，每年春季在美國加州聖荷西舉行，被業界視為AI產業走向的年度風向標。今年GTC在16至19日在加州聖荷西McEnery會議中心舉行，執行長黃仁勳將於16日上午11時發表主題演講，在NVIDIA官網也能免費觀看直播。
近期，AI助理「OpenClaw」爆紅，能自動收發郵件、處理文件，甚至在隔夜交易中獲利，因為品牌形象是一隻紅色龍蝦，用戶也被說是「養龍蝦」。但由於OpenClaw可以取得電腦權限，網路上也有不少被誤刪文件、誤刪郵件、隱私洩漏的災情傳出。
輝達也推出自家版本的龍蝦開源服務「NemoClaw」，鎖定企業市場，強調資安、隱私，安全性高。輝達官網上，也搭配一張黃仁勳縫製龍蝦娃娃的AI卡通圖片。
3月16日至19日期間，GTC大會活動園區「GTC Park」也有「Build-a-Claw」體驗活動，GTC參與者將可以成為首批輝達NemoClaw的體驗者，不管是技術專家或是好奇的參與者，在輝達技術專家的協助下，都可以為代理程序命名、定義其個性，並授予其所需的工具訪問權限，親自客製化部署一個主動式、全天候在線的AI助理，還能透過習慣的通訊軟體下指令。
若要運行客製化代理程序，可使用現場提供的雲端運算，或自備NVIDIA DGX Spark、GeForce RTX筆記型電腦來利用在地加速運算。DGX Spark系統也將在現場的NVIDIA Gear Store和Micro Center發售。
我是廣告 請繼續往下閱讀
近期，AI助理「OpenClaw」爆紅，能自動收發郵件、處理文件，甚至在隔夜交易中獲利，因為品牌形象是一隻紅色龍蝦，用戶也被說是「養龍蝦」。但由於OpenClaw可以取得電腦權限，網路上也有不少被誤刪文件、誤刪郵件、隱私洩漏的災情傳出。
輝達也推出自家版本的龍蝦開源服務「NemoClaw」，鎖定企業市場，強調資安、隱私，安全性高。輝達官網上，也搭配一張黃仁勳縫製龍蝦娃娃的AI卡通圖片。
若要運行客製化代理程序，可使用現場提供的雲端運算，或自備NVIDIA DGX Spark、GeForce RTX筆記型電腦來利用在地加速運算。DGX Spark系統也將在現場的NVIDIA Gear Store和Micro Center發售。
更多「輝達GTC大會登場」相關新聞。