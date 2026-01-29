我是廣告 請繼續往下閱讀

麥當勞12生肖公仔瘋搶！她連抽「4隻隱藏版」超傻眼

馬上透過麥當勞歡樂送訂購，沒想到直接拿到4個金馬隱藏款公仔

▲有民眾連續抽到4隻麥當勞12生肖公仔隱藏版，讓當事人哭笑不得。（圖／翻攝Threads）

麥當勞公仔2大買法曝光！歡樂送只有這款別買錯了

麥當勞12生肖公仔還有出現隱藏版，民眾只要透過麥當勞歡樂送就可以單獨購買「金架馬西擻」公仔，該款隱藏版由奶昔大哥當作主角，搭配馬年金色造型，相當喜氣又招財

目前麥當勞歡樂送只提供「金架馬西擻」公仔，不論你加購多少隻，最後收到的都會是奶昔大哥馬年造型

▲麥目前麥當勞歡樂送只提供「金架馬西擻」公仔，不論你加購多少隻，最後收到的都會是奶昔大哥馬年造型。（圖／麥當勞mcdonalds.com）

麥當勞12生肖公仔爆紅！神人「隱藏用法」曝光

📍麥當勞「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔類型、開賣時段

▲麥當勞「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔將分兩階段開賣。（圖／麥當勞mcdonalds.com）

📍麥當勞歡樂送「金架馬西擻公仔」買法

麥當勞「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔昨（28）日開賣，超萌外表引發全台瘋搶，首日就在網路上話題不斷，。值得一提的是，麥當勞12生肖公仔爆紅後，許多台灣神人出手改裝，將麥當勞公仔變成收藏娃娃的展示娃衣，超實用用法引起高度討論。有女網友昨日在Threads發文分享，表示麥當勞12生肖公仔開賣後，，讓她忍不住笑說「訂完餐才知道歡樂送只有金馬款，真的一單送出四馬難追」。貼文曝光後，隨即引來眾人熱議留言，「這個馬好好看」、「真好是金的」、「至少很可愛」、「我也迫不及待下定了2個」、「感謝你幫其他人解鎖歡樂送贈送的是哪一款」，據了解，麥當勞在今年過年除了讓「金迎招財薯來堡」回歸以外，最大亮點在於首次推出「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔，值得注意的是，，可愛的外表也吸引不少人搶購。但要特別提醒民眾，，倘若是想要收齊其他款式的鐵粉們，記得要透過麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、手機點餐或得來速加購喔！另外，本次麥當勞12生肖公仔開賣後，也有許多內行人分享隱藏用法，透露麥當勞公仔竟是可拆式，只要簡單動動手就可將奶昔大哥、大鳥姊姊與漢堡神偷拆卸下來，改把收藏的娃娃放入公仔內，瞬間變成全新改裝版。網路上也許多人曬出「吉伊卡哇」麥當勞公仔改裝版，娃娃放入入尺寸竟十分剛好，瞬間成為許多收藏家的最新曬娃神器，吸引網友們自製吉伊卡哇12生肖版本公仔。鼠勾以、牛好運、樂虎油、賺到兔、龍乎你、蛇麼年（共6款）。馬西擻、喜洋羊、猴厲害、好雞會、有狗讚、豬事讚（共6款）。：金迎招財薯來堡（牛／雞任選）＋大薯＋38元飲品＋好朋友新春變