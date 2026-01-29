麥當勞「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔昨（28）日開賣，超萌外表引發全台瘋搶，首日就在網路上話題不斷，但有民眾表示，透過麥當勞歡樂送下單，卻連續開到4隻隱藏版公仔「金架馬西擻」，讓她超級傻眼，一查原因才知歡樂送僅有該限定款，讓原本想一次收集5不同款的她哭笑不得。值得一提的是，麥當勞12生肖公仔爆紅後，許多台灣神人出手改裝，將麥當勞公仔變成收藏娃娃的展示娃衣，超實用用法引起高度討論。
麥當勞12生肖公仔瘋搶！她連抽「4隻隱藏版」超傻眼
有女網友昨日在Threads發文分享，表示麥當勞12生肖公仔開賣後，馬上透過麥當勞歡樂送訂購，沒想到直接拿到4個金馬隱藏款公仔，讓她忍不住笑說「訂完餐才知道歡樂送只有金馬款，真的一單送出四馬難追」。
貼文曝光後，隨即引來眾人熱議留言，「這個馬好好看」、「真好是金的」、「至少很可愛」、「我也迫不及待下定了2個」、「感謝你幫其他人解鎖歡樂送贈送的是哪一款」，甚至也有其他人有同樣經歷「我今天不知道所以一次買了5隻，拿到氣瘋，後來才發現歡樂送只送這款，超好笑」。
麥當勞公仔2大買法曝光！歡樂送只有這款別買錯了
據了解，麥當勞在今年過年除了讓「金迎招財薯來堡」回歸以外，最大亮點在於首次推出「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔，麥當勞三大童年經典角色奶昔大哥、大鳥姊姊與漢堡神偷將以12生肖扮裝現身，只要花99元就能加購，，每人單筆消費限購6個（不限生肖，數量有限，售完為止）。
值得注意的是，麥當勞12生肖公仔還有出現隱藏版，民眾只要透過麥當勞歡樂送就可以單獨購買「金架馬西擻」公仔，該款隱藏版由奶昔大哥當作主角，搭配馬年金色造型，相當喜氣又招財，可愛的外表也吸引不少人搶購。
但要特別提醒民眾，目前麥當勞歡樂送只提供「金架馬西擻」公仔，不論你加購多少隻，最後收到的都會是奶昔大哥馬年造型，倘若是想要收齊其他款式的鐵粉們，記得要透過麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、手機點餐或得來速加購喔！
麥當勞12生肖公仔爆紅！神人「隱藏用法」曝光
另外，本次麥當勞12生肖公仔開賣後，也有許多內行人分享隱藏用法，透露麥當勞公仔竟是可拆式，只要簡單動動手就可將奶昔大哥、大鳥姊姊與漢堡神偷拆卸下來，改把收藏的娃娃放入公仔內，瞬間變成全新改裝版。
網路上也許多人曬出「吉伊卡哇」麥當勞公仔改裝版，娃娃放入入尺寸竟十分剛好，瞬間成為許多收藏家的最新曬娃神器，吸引網友們自製吉伊卡哇12生肖版本公仔。
📍麥當勞「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔類型、開賣時段
◾️第一波1月28日10:30起：鼠勾以、牛好運、樂虎油、賺到兔、龍乎你、蛇麼年（共6款）。
◾️第二波2月4日10:30起：馬西擻、喜洋羊、猴厲害、好雞會、有狗讚、豬事讚（共6款）。
📍麥當勞歡樂送「金架馬西擻公仔」買法
◾️「金架馬西擻特餐」275元：金迎招財薯來堡（牛／雞任選）＋大薯＋38元飲品＋好朋友新春變
裝秀公仔「金架馬西擻」乙個。
◾️「金架馬西擻特餐」280元：10塊麥克雞塊＋大薯＋38元飲品＋好朋友新春變裝秀公仔「金架馬西擻」乙個。
◾️好朋友變裝秀公仔「金架馬西擻」：單隻售價99元（每人單筆消費限購6個）。
資料來源：台灣麥當勞
我是廣告 請繼續往下閱讀
有女網友昨日在Threads發文分享，表示麥當勞12生肖公仔開賣後，馬上透過麥當勞歡樂送訂購，沒想到直接拿到4個金馬隱藏款公仔，讓她忍不住笑說「訂完餐才知道歡樂送只有金馬款，真的一單送出四馬難追」。
麥當勞公仔2大買法曝光！歡樂送只有這款別買錯了
據了解，麥當勞在今年過年除了讓「金迎招財薯來堡」回歸以外，最大亮點在於首次推出「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔，麥當勞三大童年經典角色奶昔大哥、大鳥姊姊與漢堡神偷將以12生肖扮裝現身，只要花99元就能加購，，每人單筆消費限購6個（不限生肖，數量有限，售完為止）。
值得注意的是，麥當勞12生肖公仔還有出現隱藏版，民眾只要透過麥當勞歡樂送就可以單獨購買「金架馬西擻」公仔，該款隱藏版由奶昔大哥當作主角，搭配馬年金色造型，相當喜氣又招財，可愛的外表也吸引不少人搶購。
但要特別提醒民眾，目前麥當勞歡樂送只提供「金架馬西擻」公仔，不論你加購多少隻，最後收到的都會是奶昔大哥馬年造型，倘若是想要收齊其他款式的鐵粉們，記得要透過麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、手機點餐或得來速加購喔！
另外，本次麥當勞12生肖公仔開賣後，也有許多內行人分享隱藏用法，透露麥當勞公仔竟是可拆式，只要簡單動動手就可將奶昔大哥、大鳥姊姊與漢堡神偷拆卸下來，改把收藏的娃娃放入公仔內，瞬間變成全新改裝版。
網路上也許多人曬出「吉伊卡哇」麥當勞公仔改裝版，娃娃放入入尺寸竟十分剛好，瞬間成為許多收藏家的最新曬娃神器，吸引網友們自製吉伊卡哇12生肖版本公仔。
📍麥當勞「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔類型、開賣時段
◾️第一波1月28日10:30起：鼠勾以、牛好運、樂虎油、賺到兔、龍乎你、蛇麼年（共6款）。
◾️第二波2月4日10:30起：馬西擻、喜洋羊、猴厲害、好雞會、有狗讚、豬事讚（共6款）。
◾️「金架馬西擻特餐」275元：金迎招財薯來堡（牛／雞任選）＋大薯＋38元飲品＋好朋友新春變
◾️「金架馬西擻特餐」280元：10塊麥克雞塊＋大薯＋38元飲品＋好朋友新春變裝秀公仔「金架馬西擻」乙個。
◾️好朋友變裝秀公仔「金架馬西擻」：單隻售價99元（每人單筆消費限購6個）。