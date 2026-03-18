🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11推出「高雄櫻花季」活動，3月18日至3月22日限時5天，買1送1、買2送2、買2送1好康齊發。現煮飲品部份，精品美式、小葉奶茶、梔子花奶青、珍珠烏龍奶茶都是買2送2。其他商品換算平均特價來看，爆能能量飲料18元、伴點巧克力牛奶13元、杏仁茶15元、辛拉麵25元、味味A排骨雞乾麵18元。
📍門市｜3月18日至3月22日
◾大杯濃萃美式3杯99元，6.6折（原價50元、特價33元）
◾大杯濃萃拿鐵2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
◾特大杯琥珀小葉奶茶／梔子花奶青買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍奶茶買2送2，5折（原價75元、特價38元）
買2送2代表還有韓國可可球平均28元、韓國杏仁果平均20元。冷凍庫開始補貨冰品，準備迎接夏天，杜老爺曠世奇派10支299元，平均單支約30元，對比原價49元約是6.1折。森永果實冰、韓國調酒、日本調酒則是買2送1，相當於6.7折。
🟡全家便利商店
全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是3月20日至3月24日，換算為單件特價，FMC離子水800ml瓶裝15元、康貝特18元、阿奇儂×鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕20元、好時可可片23元、星太郎雞汁超寬條餅20元。
另有大杯特濃美式／拿鐵2杯85元、約6.5折；全家霜淇淋2支55元，平均單支28元，相當於5.6折逼近半價；FMC廚房紙巾原價200元、限時下殺至單串65元，平均每卷廚房紙巾是10.8元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是3月18日至3月22日，共6款商品都是買一送一，平均特價來看，呦皮軟糖18元、百吉巧克力脆皮大雪糕18元、黑松沙士紅柚風味18元、焙香麥茶15元、辛炒麵38元、Gery威化棒10元。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，3月19日上午9時開賣心樸法國薄餅45元，原先每袋要79元，內容量約36至37片法蘭酥，等於吃一片法蘭酥只要1塊錢左右，配熱咖啡超療癒。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、美廉社
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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📍門市｜3月18日至3月22日
◾大杯濃萃美式3杯99元，6.6折（原價50元、特價33元）
◾大杯濃萃拿鐵2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
◾特大杯琥珀小葉奶茶／梔子花奶青買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍奶茶買2送2，5折（原價75元、特價38元）
全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是3月20日至3月24日，換算為單件特價，FMC離子水800ml瓶裝15元、康貝特18元、阿奇儂×鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕20元、好時可可片23元、星太郎雞汁超寬條餅20元。
另有大杯特濃美式／拿鐵2杯85元、約6.5折；全家霜淇淋2支55元，平均單支28元，相當於5.6折逼近半價；FMC廚房紙巾原價200元、限時下殺至單串65元，平均每卷廚房紙巾是10.8元。
門市「限時殺5日」是3月18日至3月22日，共6款商品都是買一送一，平均特價來看，呦皮軟糖18元、百吉巧克力脆皮大雪糕18元、黑松沙士紅柚風味18元、焙香麥茶15元、辛炒麵38元、Gery威化棒10元。
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，3月19日上午9時開賣心樸法國薄餅45元，原先每袋要79元，內容量約36至37片法蘭酥，等於吃一片法蘭酥只要1塊錢左右，配熱咖啡超療癒。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。
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