裕隆集團前董事長嚴凱泰2018年因食道癌病逝，家族產業目前由妻子嚴陳莉蓮管理，而曾在嚴凱泰告別式上含淚致詞的女兒嚴珮瑜（Michelle）如今也已成年，約20歲的她，近日公開IG帳號，跟大家分享「裕隆小公主」的日常生活，在網路上掀起熱議。只見嚴珮瑜成年後穿衣風格相當大膽，很猴急轉大人；而她照片曝光後，也被抓包駕駛的汽車是1800萬賓利跑車，而非裕隆自家國產車納智捷。
裕隆小公主IG公開！嚴珮瑜成年美照曝光
嚴珮瑜過去將IG帳號設為私密，直到近期成年後才公開；只見她的IG充斥各種性感美照，不吝嗇分享好身材，還有她住豪宅、開豪車，在高檔飯店欣賞雪景、出國滑雪的旅遊照片，奢華日常生活立刻掀起網友討論。
一名網友就在Threads發文直呼：「好扯…這是嚴凱泰女兒嗎？下輩子我也要當豪宅千金」，並分享嚴珮瑜的IG美照，貼文曝光後立刻吸引290萬人次瀏覽、1.9萬人按讚。就連嚴珮瑜本人也看到這篇貼文，親自現身留言，以迷因圖片回應幽默網友，承認這是自己的帳號無誤。
曾說要開自家車去看嚴凱泰 嚴珮瑜被抓包開賓利
而嚴珮瑜過去曾在嚴凱泰告別式上對著爸爸說，「有一天我會拿到駕照，開你的車去看你」。但如今從嚴珮瑜分享的照片來看，她的坐駕不是裕隆品牌的LUXGEN（納智捷），而是要價約1800萬元左右的賓利歐陸GT跑車，這也讓不少人湧入調侃，「自家的車怎不開，要開賓利」、「怎麼不開家裡最頂的納智捷」。
嚴珮瑜昔爆熱戀球星吳季穎 爸爸名錶被拿去賣
除了名媛生活受到外界矚目以外，嚴珮瑜2023年也傳出祕戀前SBL裕隆球星吳季穎，但男方隨後爆出簽賭、打假球醜聞，疑似還從嚴珮瑜那邊拿到嚴凱泰生前收藏的2只名錶去變賣，導致裕隆高層震怒，還派人去把手錶買回來；此事在當時引發軒然大波，吳季穎還發文否認賣錶，裕隆集團則低調回應兩人是一般朋友出遊，望外界勿過度揣測。
嚴珮瑜IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
嚴珮瑜過去將IG帳號設為私密，直到近期成年後才公開；只見她的IG充斥各種性感美照，不吝嗇分享好身材，還有她住豪宅、開豪車，在高檔飯店欣賞雪景、出國滑雪的旅遊照片，奢華日常生活立刻掀起網友討論。
一名網友就在Threads發文直呼：「好扯…這是嚴凱泰女兒嗎？下輩子我也要當豪宅千金」，並分享嚴珮瑜的IG美照，貼文曝光後立刻吸引290萬人次瀏覽、1.9萬人按讚。就連嚴珮瑜本人也看到這篇貼文，親自現身留言，以迷因圖片回應幽默網友，承認這是自己的帳號無誤。
而嚴珮瑜過去曾在嚴凱泰告別式上對著爸爸說，「有一天我會拿到駕照，開你的車去看你」。但如今從嚴珮瑜分享的照片來看，她的坐駕不是裕隆品牌的LUXGEN（納智捷），而是要價約1800萬元左右的賓利歐陸GT跑車，這也讓不少人湧入調侃，「自家的車怎不開，要開賓利」、「怎麼不開家裡最頂的納智捷」。
除了名媛生活受到外界矚目以外，嚴珮瑜2023年也傳出祕戀前SBL裕隆球星吳季穎，但男方隨後爆出簽賭、打假球醜聞，疑似還從嚴珮瑜那邊拿到嚴凱泰生前收藏的2只名錶去變賣，導致裕隆高層震怒，還派人去把手錶買回來；此事在當時引發軒然大波，吳季穎還發文否認賣錶，裕隆集團則低調回應兩人是一般朋友出遊，望外界勿過度揣測。
嚴珮瑜IG