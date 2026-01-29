女星小S去年底就表態不會出席陳漢典、Lulu的婚禮，更說自己大概只會包1.6萬元，因為跟他們不是很熟。但事實上，小S 25日當天雖然沒去婚禮，卻託友人轉交給陳漢典10萬元大紅包。而粉絲也認為她不出席的原因應該是跟姊姊大S過世有關，因民間習俗喪家1年內不能去婚禮，怕新人忌諱，所以她不參加婚禮其實是很貼心的考量；故意說和陳漢典不熟，應該只是嘴硬、愛開玩笑罷了。
小S沒去陳漢典婚禮 真實理由藏洋蔥
小S過去和蔡康永主持《康熙來了》，陳漢典就在一旁擔任助理，3人合作多年交情匪淺，但陳漢典婚禮當天小S卻未到場，引發討論。對此，陳漢典事後在IG曬出小S特地託人轉交給他的紅包，上面寫了滿滿的幽默祝福語，讓陳漢典笑說：「真的很有妳的風格！」他同時也透過經紀人回應《NOWNEWS今日新聞》，小S包了10萬元的鉅額，他非常感謝。
紅包袋曝光後也讓粉絲看見小S的貼心，認為她不出席婚禮應該是因為姊姊大S過世還不滿1年，「習俗上家裡有喪事1年內都不能出席婚禮或拜訪別人家」，粉絲猜測小S一定有想到這點，只是不想刻意說出來罷了。這也讓網友不禁鼻酸，紛紛心疼留言：「懂的人自然就會懂」、「真的很愛她」、「小S就是那種嘴硬心軟的典型代表」。
小S去年嘴硬喊跟陳漢典不熟 只要包1萬6
回顧小S去年受訪時，表態不去陳漢典婚禮的採訪內容，當時小S直白的說自己和陳漢典沒那麼熟，只是工作上的同事罷了，大概只會包1.6萬元的紅包。當下有記者調侃「這麼少」，小S還賣慘地說：「拜託，我已經很久沒工作了，而且小孩你知道去讀書很花錢，而且還3個。」當時還真的有不少人誤會她跟陳漢典關係不好，但從如今的互動來看，其實小S當下說的都只是玩笑話罷了。
資料來源：陳漢典IG、Threads
