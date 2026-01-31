我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小S一下跪，陳漢典馬上過去扶她，製造笑料。（圖／翻攝自我愛貓大）

陳漢典日前和Lulu結婚，昔日《康熙來了》主持搭檔小S包了10萬元，還在紅包袋上寫上滿滿祝福的話，相當暖心。回顧過去兩人在節目上的互動，小S總是使勁開陳漢典玩笑，陳漢典後來出書花了很大篇幅講這件事，還說媽媽幾度走心，小S讀完竟當場跟他下跪道歉，導播還特寫膝蓋鏡頭，連蔡康永都在旁邊笑翻，畫面非常荒謬。陳漢典在《康熙來了》擔任助理主持多年，根據主題的不同，他總是有各種模仿、反串，還會被小S虧，後來他出書《夢想晚典名：那些A咖教我的事》到節目宣傳，這次終於不再是模仿，而是以他本人的身分當來賓受訪。結果小S讀到其中一段，陳漢典的媽媽剛開始很在意兒子在節目上被「欺負」，小S說，「我今天當場就跟你下跪！」接著她不顧自己穿著緊身洋裝，把桌子推開就要往下跪，陳漢典也很機靈馬上頂住她的膝蓋，後來甚至雙手捧著她的膝蓋，讓小S呈現懸空的狀態，蔡康永也在一旁笑翻。這個畫面在Threads上流傳，「這是他們三個互動裡面，我最愛的其中之一」、「笑到瘋掉」、「小S用生命在下跪」、「蔡康永完全在旁邊吃瓜，笑得好爽」。時隔多年，陳漢典現在也已經是人夫，小S雖沒出席婚禮，但也包了10萬元紅包，並在紅包袋上寫著滿滿祝福，非常感人。